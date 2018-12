Oslo vil endre regler for beboerparkering

Oslo vil endre reglene for beboerparkering i kommunen og vil gi beboerne mulighet til å kjøpe to parkeringskort.

For ett år siden ble ordningen med beboerparkering gjort permanent. En ordning som gjorde det enklere for mange, men samtidig fikk kritikk fra grupper som ikke automatisk har rett til beboerkort, som blant annet håndverkere og de som er med i bildelsordning, skriver Aftenposten.

Nå foreslår Bymiljøetaten (BYM) flere endringer i en forskrift sendt ut på høring. Blant annet åpner de for at en beboer kan få parkeringskort til to kjøretøy. Prisen for beboerkort nummer to blir satt til 4.000 kroner for bil og 1.500 kroner for motorsykkel i året.

De ønsker også en forenkling for næringsdrivende ved å foreslå å gi beboertillatelse til biler med grønne skilter.

Kommunen vil også med denne endringen fastslå at det kun er eiere av personbiler, varebiler (under 3,5 tonn), motor­sykler og mopeder som kan kjøpe beboerkort. Etaten foreslår også å åpne for at bil­delingsbiler skal kunne kjøpe en såkalt allsone-tillatelse, som skal gjelde i alle soner med beboerparkering.

De ønsker også å innføre månedlig betaling, slik at man slipper én stor regning årlig.

Høringsfristen er 15. februar.