Elbåten som skal hete Frauscher x Porsche 850 Fantom Air blir en 8,67 meter lang og 2,49 meter bred helelektrisk daycruiser, som er basert på det østerrikske selskapets populære daycruiser-modell 858 Fantom Air.

De første 25 eksemplarene av elbåten forventes levert i løpet av 2024.

Frauscher x Porsche 850 Fantom Air blir en åpen godværsbåt, som sikkert er mer egnet til sydligere strøk enn forblåste fjorder her i nord. Foto: Frauscher

Porsche vil bygge mer enn bil

Porsche ønsker å levere bæredyktig transport også utenom racing og i økende grad elbilproduksjon. Målet er å videreføre de sportslige kjøreegenskapene til elbilene Taycan og Macan, med lik akselerasjon og skyv, samtidig som båten er flott og har et inspirerende design.

– Vårt mål er å inspirere kundene og oppfylle deres drømmer. Frauscher x Porsche 850 Fantom Air, vil i likhet med våre sportsbiler, tilby eksepsjonelle ytelser og luksuriøse opplevelser, sier Lutz Meschke, som er varastyreleder og finansstyremedlem i Porsche AG.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Cockpiten i den 8,67 meter lange elbåten, blir nok omtrent som i 858 Fantom Air. Men ratt og «dashbord» blir designet på ny av Porsche. Foto: Frauscher

Dobbelsatsing i 2024

Timingen er neppe tilfeldig. Elbåten som kommer på markedet neste år, har den samme PPE 800 volts-teknologien (Premium Platform Electric), som vi kjenner fra Porsche Taycan og som også den kommende elbilutgaven av SUV-en Porsche Macan vil få. Begge el-modellene kommer i 2024.

Elbåten har lithiumbatterier med en kapasitet på 100 kWh, og både elbilen og elbåten kan DC-hurtiglades. Vanlig AC-lading er selvfølgelig også mulig. Men det høres litt ut som en gimmick. Vi har til gode å se hurtigladere i båthavner flest, men på sikt burde det jo være mulig å få tak i.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Elektriske drivverk blir stadig viktigere også i vår bransje. Det er blitt mer sosial aksept for dem, og kundene liker fordelene med elektrisk mobilitet, fordi det er stillegående, lukter ikke og er pålitelig, sier administrerende direktør Stefan Frauscher hos båtverftet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Frauscher Shipyard ble startet av bestefaren Engelbert Frauscher i 1927, og bygde de første elbåtene i tre i 1955. I dag har selskapet fem elbåter i porteføljen, Porsche-båten blir elbåt-modell nr. seks.

Riva har kun vist prototypen av El-Iseo, som trolig blir seende ganske lik ut i produksjon. Importøren håper på å få prisene snart. Foto: Foto: Leonardo Andreoni / Riva

Plass til flest

Enn så lenge er ikke elbåt dagligdags. I fjor høst lanserte Riva den 27 fot lange prototypen El-Iseo som har en batteripakke på 150 kWh, kan cruise i 25 knop og har en toppfart på 40 knop. Rekkevidden oppgis å være «10 timer i økonomi-modus», uten at vi blir stort klokere av det.

Riva-elbåten er beregnet på seks personer. Importøren Dreamline Yachts røper at det kan åpnes for bestilling i september, men prisen er ikke offentliggjort ennå. I fjor tippet vi en pris på snaue 4 millioner kroner, med utgangspunkt i at den tradisjonelle Iseo-modellen starter på 315.000 euro.

Candela C-8 har hydrofoiler, samt batteripakken fra Polestar 2. Foto: Candela

I vinter lanserte svenske Candela hydrofoil-elbåten C-8 med plass til åtte personer og den samme batteripakken på 69 kWh som sitter i elbilen Polestar 2.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Candela-båten skal kunne cruise i 20 knop, altså 37 km/t og har en rekkevidde på 57 nautiske mil. Det tilsvarer 106 kilometer.

Prisen starter på 330.000 euro, som inklusive merverdiavgiften blir omkring 4.760.000 kroner.

I likhet med Frauscher 858 Fantom Air, har den nye elbåten fra Porsche plass til hele ni personer.

En Porsche-talsmann sier til Bloomberg at prisen blir cirka 600.000 euro, som i skrivende stund er vel 6.920.000 kroner. Inklusive merverdiavgift blir det nesten 8.650.000 kroner.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.