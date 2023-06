Så høy er sjøfarts-boten

Fra 1. juni i år ble det stilt krav til høyhastighetsbevis om man ønsker å føre båt eller vannscooter som kan gå over 50 knop. Nå er også bøtesatsene klare.

De fleste vet at det kreves båtførerbevis for å føre fartøy på over åtte meter (26,25 fot) eller med motoreffekt over 25 hestekrefter.

Unntaket er om man er født før 1. januar 1980.

Nytt i år er imidlertid kravet om at førere av båter eller vannscootere som kan gå 50 knop eller mer må ha et eget sertifikat, det såkalte høyhastighetsbeviset som i tillegg til avlagt eksamen også krever en bestått praktisk prøve. Slike kurs er det en rekke tilbydere som reklamerer med, med pris på rundt 10.000 kroner om det skal inkludere både båt og vannscooter.

Aldersgrensen for kurset er 17 år – ett år før beviset tidligst kan utstedes. Er man født etter 1. januar 1980 kreves det også gyldig båtførerbevis før man kan gå i gang.

Skulle man falle for fristelsen til å droppe høyhastighetsbeviset og likevel ville føre en båt eller vannscooter som kan gå 50 knop eller mer, vanker det en bot. Båtmagasinet.no, som omtalte dette først, skriver at boten ligger på 500 kroner.



«Båteier eller annen rådighetshaver som lar person som ikke innehar båtførerbevis eller annet gyldig kvalifikasjonsbevis føre fritidsbåt» skal også straffes, heter det i småbåtloven § 20.

Med andre ord: Ferskes du i å låne vekk den raske båten din til noen som ikke har høyhastighetsbeviset på plass, blir boten på 1500 kroner.

Med 600 hestekrefter har Hydrolift X-26S en toppfart på over 70 knop. Det betyr at føreren må skaffe seg høyhastighetsbevis for å kunne ta plass bak spakene. Foto: Hydrolift

Det er laget en liste, men...

Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet en liste over båter og vannscootere som kan nå slike hastigheter, og her sorterer velkjente, motorsterke båter fra blant annet Hydrolift og Goldfish.

Listen er ikke komplett, opplyser Sjøfartsdirektoratet, som skriver at førere av fritidsbåter som kan oppnå 50 knop eller mer vil være underlagt kravet om høyhastighetsbevis, uavhengig av om båten de fører står på listen eller ikke.

Båtmagasinet skriver at listen skal legges til grunn når politiet ønsker å kontrollere båter. Det er derfor rimelig å anta at de kraftige fartøyene fra blant annet Goldfish og Hydrolift kan få ekstra oppmerksomhet fra politiet i tiden fremover.

Videre skriver Båtmagasinet at Justis- og beredskapsdepartementet har orientert Politidirektoratet om at de forbereder en høring, der bøtesatsene i forskrift om forenklet forelegg i fritids- og småbåtsaker økes. Her skal høyhastighetsbeviset ha blitt nevnt eksplisitt, som betyr at boten på 500 kroner kan bli høyere i fremtiden.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Se video: Slik ser det ut når en båt krasjer i 20 knop