Salget av nye båter i den viktige mellomklassen er «blytungt» for tiden, og bransjen setter nå sin lit til båtmesser, vårsola og ulike valutaeffekter. Liksom eiendomsmarkedet består båtmarkedet av flere ulike segmenter. Og selgerne av nye dagsturbåter fra 500.000 til en drøy million kroner – som ofte er lånefinansierte – merker nå effektene av sentralbanksjefens mange rentehopp i rikt monn.

– Det er for tiden blytungt for de som selger nye båter, det samme gjelder for øvrig innenfor bobil. Men nordmenn vil være på sjøen om sommeren og skal jo ha båt. Og de som ikke har råd til å kjøpe en ny båt, velger heller en brukt, sier Terje Dahlgren, forretningsutvikler i Finn.no, som i fjor fasiliterte salg av 55.000 fritidsbåter. Han rapporterer om at brukte farkoster enn så lenge går unna på nett, selv om nordmenn har fått ganske mye trangere økonomi.

– Færre båter er lagt ut for salg på Finn.no, mens flere er markert «solgt», sammenlignet med samme periode i fjor. Det betyr at varelageret minker, konkluderer han. Samtidig har vinteren i år vært uvanlig lang og hard, og mange har måttet utsette båtpussen. Det betyr at det kan komme et salgsrush i mai og juni, når jobben med vasking og polering er gjort.

– Vi ser ikke noe kjempestort rush for å bli kvitt båter til nå. Men det skjer jo mye i Norge for tiden. Den svake krona gjør for eksempel at utenlandsferie blir kjempedyrt, og vi blir oppfordret til å ha ferie hjemme for å spare penger. Det kan hende at norgesferien bidrar til å bremse folks trang til å kvitte seg med den båten de kjøpte under corona, sier Dahlgren.

Båtmarkedet er uten tvil hardt rammet av økonomien i verden, og kun de flinkeste, og de som har spart litt av det de tjente under gullårene, vil overleve, sier Sindre Jacobsen, daglig leder og medgründer i House of Yacht. Foto: Privar

Spår konkursbølge

Båtmegler Sindre Jacobsen, daglig leder og gründer av House of Yacht på Lysaker, er ikke like positiv på vegne av båtmarkedet. Han spår en strøm av bruktbåter til salgs – og et fåtall kjøpere.

– Svært mange nordmenn kjøpte båter omtrent i ren panikk under covid, mange av disse kjøpene ble gjort på nyere brukt og helt nye båter. Gjerne lånefinansiert, med enten rene båtlån eller rammelånet på boligen. Samtlige kjøp til «covid-premium» prisnivå, sier Jacobsen og fortsetter:

– Med stigende renter og den generelle usikkerheten i verden med krig og inflasjon tror jeg det oppstår en ubalanse i markedet. De med sterk økonomi blir sittende på eiendelene sine i påvente av bedre tider, men for folk flest spiser nå finanskostnadene opp gleden ved båtliv, sier båtmegleren, som spår at mange båter vil komme for salg i markedet i år og at det ikke vil være nok kjøpere til å forhindre et stort prisfall.

– Nå sitter altså Ola Nordmann igjen med en lånefinansiert båt, kanskje til og med fullfinansiert, som han ikke blir kvitt, fordi realistisk salgssum er lavere enn gjenværende saldo på lån, hevder Jacobsen, som mener dette vil inntreffe i stor skala i dagbåtsegmentet, som han definerer som mindre båter fra 200.000–300.000 opp til halvannen million kroner.

– For større og dyrere båter er ikke markedet like påvirket, ettersom eierne her gjerne er mindre påvirket av renter og manglende likviditet, sier Jacobsen, som tror situasjonen på litt sikt vil ryste båtbransjen. Han mener rapportene fra nybåtmarkedet tilsier at salget omtrent har stoppet i de mest utsatte segmentene, og at mange forhandlere nå holdes kunstig i live av produsenter og grossister med dype lommer.

– Om dette vedvarer, tror jeg vi kommer til å se mange konkurser i årene som kommer. Kun de flinkeste, og de som har spart litt av det de tjente under gullårene, vil overleve, spår han.

Salg til utlandet er blitt en mulighet for de som ikke får solgt båten i Norge, ifølge Jens-Arne Dammyr i Aker Yachts. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Reddes av utlandet

Hos båtmeglerkonkurrenten Aker Yachts på Blommenholm i Bærum er det mer optimisme å spore, i hvert fall på vegne av bruktmarkedet.

– Vi er også spente på hvilken vei markedet tar nå. Foreløpig ser vi at salget av seilbåter går veldig bra, mens salget av motorbåter, som har gått tregt fra august i fjor og frem til nå, også ser ut som det løsner litt. Vi tror at markedet for brukt blir bra i år også, selv om prisene skal noe ned i forhold til prisene under pandemien, sier Jens-Arne Dammyr, som står bak den største båtmeglersatsingen i Norge, Aker Yachts, som megler 100–150 båter pr. år.

Dammyr viser til at prisene på nye båter har steget voldsomt i takt med inflasjonen de siste årene, og at dette også bidrar til å trekke opp prisene på brukt. I tillegg kommer den svake norske kronen som gjør norske bruktbåter svært interessante for utenlandske kjøpere og skaper en ny exit-mulighet for de som ikke blir kvitt båten sin her hjemme.

– Jevnt over er prisene på båter i utlandet mye høyere enn i Norge, og derfor ser vi flere båter som selges ut av landet, sier Dammyr.

– Hva slags segmenter selges ut av Norge?

– Snekker fra 200.000 til 900.000 kroner går det for eksempel mye av til Nederland, fordi de har strenge fartsrestriksjoner på kanalene. Det er snart ikke en decent snekke igjen i Norge, hevder han. – Pluss endel av de større motorbåtene fra Princess og Fairline samt store seilbåter. Sistnevnte er altfor billige i Norge, påstår megleren.

– Tror du høye drivstoffpriser også trekker opp interessen for seilbåter?

– Nei, de som kjøper en motorbåt til 5–6 millioner, har en solid økonomi i bunn og har råd til 50.000–60.000 kroner i drivstoff i løpet av en sesong. Men de høye drivstoffprisene fører nok til en annen bruk: kortere turer og lavere fart.

Norboat-sjef Magnus Frøshaug Ryhjell spår myk landing for båtbransjen og vil slett ikke snakke om krise. Foto: Caroline Roka/FINN

Renteøkningene merkes

I bransjeorganisasjonen Norboat, med over 390 fritidsbåtbedrifter som medlemmer, legger man ikke skjul på at man er spente på hvordan overgangen fra gullårene under pandemi til tøffere økonomiske tider vil forløpe. Så langt vil Norboat-sjefen slett ikke snakke om noen krise.

– På et helt generelt plan vil jeg si at det går ganske greit og at vi jevnt over er tilbake til normalen – altså omtrent som pre pandemi. Samtidig er det tidlig på våren, så de kommende ukene vil gi mange svar, sier Magnus Frøshaug Ryhjell, som minner om at flytende båtmesser snart kommer på løpende bånd i alle landsdeler, hvilket forhåpentligvis kan utløse større nybåtsalg.

– Når det gjelder salg av ny båt så langt, går det best med de litt større og dyrere båtene samt de små båtene. Det er i mellomsegmentet, der det typisk er mest vanlig med lånefinansiering, at det har gått noe saktere. Dette henger naturligvis sammen med renteøkningene som har kommet som perler på en snor, sier Frøshaug Ryhjell.

Hans spådom er «myk landing» og at bransjen går mot en ganske ok sesong.

– Men vi er – for all del – nede på jorda igjen etter pandemien – noe annet var uunngåelig.

For bruktmarkedet tror han på en mer balansert fordeling mellom tilbud og etterspørsel og lengre salgstid.

– Det vil nok medføre at det tar noe mer tid å selge båt enn det gjorde våren 2020, 2021 og i stor grad våren 2022, men det er absolutt mulig å få solgt. Samtidig vil det nok være mer fornuftig prising av båtene i bruktmarkedet når tilbud/etterspørsel-balansen er mer normal, avslutter Frøshaug Ryhjell.

Denne artikkelen ble først publisert i Kapital.