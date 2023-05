Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



YACHT: Med tanke på hvor mange verft som bygger store og imponerende yachter, kan det kanskje virke litt overmodig å kalle seg «Ocean King».

Men det er ikke et forsøk på å vinne konkurransen om å lage det lengste skroget eller ha de største motorene. De fokuserer i stedet på at de som er om bord skal føle seg som en konge på sjøen, med all den komfort som følger med.

«Owner's cabin» om bord i Ocean King Ducale 120 skal få deg til å føle deg som havets konge, med mengder av plass og panorama-utsikt. Foto: Ocean King

Taubåt

Den filosofien fører blant annet til at skroget konstrueres på en nokså annerledes måte enn de yachtene du normalt ser fortøyd i St. Tropez.

Produsenten beskriver hvordan de benytter prinsipper som normalt brukes i konstruksjonen av offshore taubåter, med arbeidsområde langt til havs.

Og når en studerer proporsjonene til Ocean King Ducale 120 er det ikke så vanskelig å se hva de mener.

Ocean King Ducale 120 er ifølge verftet bygget etter samme prinsipp som havgående taubåter, og skal være svært robust. Foto: Ocean King

Lang nese

Skroget av stål måler 36,8 i lengden og 8,5 meter i bredden. Fartøyet er bygget som en fortrenger, med en solid baug-kule, eller bulb-baug, som ligger like under vannskorpen.

Hensikten med baug-kulen som ligner litt på en lang nese, er å påvirke bølgene langs siden av skroget slik at det passerer gjennom vannet med lavere motstand. Dette bidrar til å senke drivstofforbruket, og dermed driftskostnadene.

Ocean King Ducale 120 har en nesten vertikal baug og høye skrogsider foran, inspirert av offshore taubåter. Foto: Ocean King

Digert akterdekk

Overbygget i aluminium er trukket lengre frem enn på de fleste private yachter, og akterdekket er tilsvarende større for å gi mest mulig uteplass.

Vinduene på på kommandobroen lener seg fremover slik en ofte ser på supplyskip og store taubåter, og sammen med den høye og rette baugen forsterker det likheten til kommersielle skip. Men Ocean King Ducale 120 er ikke bygget for å håndtere digre kjettinger i Nordsjøen.

På Ocean King Ducale 120 går det an å spise middag med kveldssolen som gjest. Foto: Ocean King

Havbris

Bredden på 8,5 meter utnyttes til fulle ved å sløyfe utvendige gangveier langs skrogsiden. Gedigne sofaer gir gode muligheter for å nyte utsikten gjennom vinduene som strekker seg fra gulv til tak, og de kan også åpnes for å slippe inn havbrisen i den svært så generøse salongen.

Lengre frem er det plassert et spisebord med plass til samtlige av de ti gjestene som kan være med om bord. De har tilgang på fire svært romslige kabiner, i tillegg til en «owner’s cabin» som minner mer om en stor leilighet. I tillegg er det også fire mannskaps-lugarer der til sammen syv personer kan få plass.

Ocean King Ducale 120 har mange muligheter for å både sole seg og bade, uten at du trenger å gå i land noe sted. Foto: Ocean King

Boblebad med stjernehimmel

I stedet for å forsøke å klemme inn flest mulig fasiliteter, har Ocean King og VYD studio som står for interiørdesign valgt å fokusere på at det skal være rikelig med plass om bord. Blant annet er badet til både eieren og gjestene utstyrt med både to separate vasker og to separate toalett.

På det øverste dekket er det plassert et boblebad med utsikt til stjernene, omkranset av solsenger. Dersom du skulle bli litt tørst i varmen går det an å få servert en iskald forfriskning i baren, eller nyte noen bobler ved et av salongbordene.

Badet som hører til «owner's cabin» på Ocean King Ducale 120 har separate vasker, speil, og for å unngå do-kø , to toalett. Foto: Ocean King

Saltvann

Boblebadet på toppen er fylt med ferskvann, men opplevelsen av luksus ivaretas av at gjestene kan velge å gå ned til akterenden og hoppe oppi saltvanns-bassenget hvis det skulle være å foretrekke.

Normalt ville en kanskje forvente å finne en garasje innenfor akterspeilet, men Ocean King Ducale 120 har i stedet for en garasje bygget inn i skrogsiden, der du kan få plass til en båt på 17 fot.

Ocean King Ducale 120 har to muligheter for bading om bord, med ferskvann på toppen og saltvann nede ved sjøen. Foto: Ocean King

5.500 nautiske mil

To MAN dieselmotorer på enten 800 hk eller 1450 hk hver er koblet til strake akslinger, og fartøyet skal kunne oppnå en hastighet på henholdsvis 14 eller 16 knop. Marsjfarten ligger mellom 12 og 13 knop, og dersom kapteinen senker farten til åtte knop oppgir verftet at maksimal rekkevidde er 5500 nautiske mil.

Tankene rommer 50.000 liter drivstoff, og 10.000 liter ferskvann. Yachten på bildene er solgt, og avventer litt testing før overlevering til kunden. Prisen er som så ofte noe du får greie på hvis du bestiller en av samme type, og byggetiden strekker seg over noen år.