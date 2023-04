Denne artikkelen ble først publisert i Finansvisen Motor.



BÅT: Det er ikke bare bilindustrien som møter stadig tøffere utslippskrav. Ved flere innsjøer lengre sør i Europa er det planer om å innføre så strenge krav til både utslipp og lydnivå at det blir vanskelig å bruke tradisjonelle båtmotorer.

Det norske selskapet Evoy mener de har løsningen i form av elektriske fremdriftssystemer for båter, både for innenbords og utenbords montering.

Goldfish X9 Elektrisk skal kunne gå 25 nautiske mil med en marsjfart på 35 knop, men det øker vesentlig dersom du slenger ut fiskesnøre og dorger litt i 4-5 knop. Foto: Evoy

800 hester

Evoy ble grunnlagt i 2018 av Leif Stavøstrand og hans far i Florø, og har i dag 40 ansatte. Norske Goldfish har utviklet en versjon av deres X9 modell utstyrt med Evoy Hurricane innenbordsmotor som yter 300 kW, eller 400 HK.

Systemet som har 800 volt internt skal kunne yte 800 HK maksimalt. Den er utstyrt med to batterier på 63 kWh brutto, og det skal gjøre båten i stand til å kjøre 25 nautiske mil ved en marsjfart på 35 knop.

Goldfish X9 med elektrisk fremdriftssytem fra Evoy kan også utstyres med bensin eller diesel-fyrt generator for å øke tilgjengelig rekkevidde. Foto: Evoy

Angst midtfjords

Her ligger vel det som for mange blir den største bekymringen med tanke på å prøve ut elektrisk båtliv. Dersom rekkeviddeangsten slår til midtfjords kan nok mange føle litt på lengselen etter en god gammeldags diesel.

Høy fart i båt krever en god del mer energi enn høy fart på landeveien, og Evoy opplyser at i hastigheter rundt fem knop vil rekkevidden øke til mellom 50 og 100 nautiske mil. Årsaken til det relativt store intervallet skal være at faktorer som vind, strøm og bølgehøyde er vanskelig å beregne, og vil påvirke rekkevidden ganske kraftig.

Det vil etter hvert komme strengere krav til utslipp og lyd, noe som kan gjøre Goldfish X9 med elektrisk drivlinje til et godt alternativ. Foto: Evoy

Hybrid på havet

En biltype som har vært populær her i landet og fremdeles gjør det bra i andre land er hybrider, i både ladbare og selvladende utgaver. Fordelen er som de fleste vet at dersom du går tom for strøm kan du kjøre videre på bensin eller diesel. Evoy beskriver at de også kan levere det de beskriver som rekkeviddeforlenger til elbåtene, som går på bensin, diesel eller biodrivstoff.

Sånn sett blir båtlivet litt mindre grønt, men til gjengjeld føles det nok en del tryggere å legge ut på havet. Evoy skriver at det er satt opp 400 superladere langs kysten mellom Arendal og Gøteborg de siste årene, så det bør i teorien være mulig å finne en ledig kontakt når kvelden kommer.

Den finske produsenten Axopar har også fattet interesse for det norske firmaet Evoy, og har montert selskapets 300 HK elektriske utenbordsmotor på en 23-foter. Foto: finsk

Trådløs løsning

På årets båtmesse i Düsseldorf sto det en Axopar båt utstilt med elektrisk utenbordsmotor, og den hadde samme type ladekontakt som på elbiler montert på innsiden av skroget. Ladeeffekt er ikke oppgitt, men Evoy beskriver at full opplading kan ta et sted mellom 30 minutter og én time. De estimerer at batteriene skal ha mer enn 70 prosent av den opprinnelige kapasiteten tilgjengelig etter 3.000 ladesykluser.

Den elektriske drivlinjen er koblet til digitale display på dashbordet, og har

elektroniske styringssystemer på samme måte som moderne elbiler. I Düsseldorf ble det anledning til å ta en kikk ned i batterikassen, og der var det montert en kommunikasjonsenhet koblet til serverne hos Evoy. Markedssjefen i Evoy, Marte Rostrup Hofset, skriver at dersom det skulle oppstå feil, vil de i 90 prosent av tilfellene kunne løse problemet over nettet.

Evoy monterer modem i alle båtene, som denne Goldfish X9, og sier de normalt vil kunne løse 90 prosent av alle eventuelle feil eller problemer trådløst. Foto: Evoy

Større utvalg

Evoy ser for seg en utvikling fremover mot 2030 der de store byene vil ha elektriske ferger og vann-taxier, samt at de fleste arbeidsbåter vil gå på batteri. Det kan godt hende utviklingen går i den retningen, samtidig som det stadig utvikles mer effektive og renere diesel- og bensinmotorer. Hydrogenbrenselceller er også et alternativ som egner seg for visse båttyper, og fordelen med dem er at de er stillegående, omtrent like raske å fylle opp som en båt med dieselmotor, samt at de kun slipper ut vann.

Det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden, er et godt gammelt ordtak. Båtlivet vil nok se en utvikling som ligner en del på det en har sett på landeveien, med et større utvalg forskjellige løsninger.