Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BÅT: Hvis Cormate var et bilmerke, hva ville det vært?

– Aston Martin. Selv om du selvsagt ikke spaserer over panseret på en Aston for å komme inn i den. En båt må være robust og brukervennlig, men Cormate har i likhet med Aston Martin tidløse linjer og racing-genene i behold, pakket inn i et minimalistisk design, sier Egil Ranvig med et smil.

Egil Ranvig i Cormate Boats forklarer hvordan hver båt må tilpasses med riktig utveksling og propeller for å få den beste balansen. Foto: Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Båtrace

Ranvig har lang fartstid i båtbransjen, og kjørte båtrace fra midten av 70-tallet. Han grunnla Hydro Design i 1985, og selskapet fløt over krisen etter jappetiden ved å produsere fremgangsrike racerbåter som vant løp i USA, Japan og og Dubai.

– Til sammen har jeg grunnlagt tre båtmerker; Hydrolift, Stormway og Cormate. Det å kunne starte med blanke ark flere ganger føler jeg har vært en stor fordel, samtidig som jeg har kunnet ta med meg tidligere erfaringer i etableringen av nye merker, sier Ranvig som er eier, designer og konstruktør i Cormate.

Designeren selv mener Cormate Chase 35 er sjøens Aston Martin. Foto: Egil Ranvig

100 propeller

Inne i konstruksjonshallen henger det blankpolerte propeller på rekke og rad.

– Hvor mange propeller har dere, og hva er forskjellen på dem?

– Vi har over 100 propeller tilgjengelig her, og vi kan gjerne teste ut 15 til 20 propeller på hver båt før den leveres til kunden, sier Ranvig.

Han forklarer at det viktigste er å finne riktig utveksling, og de prøver gjerne ut tre forskjellige for å gi båten best mulig egenskaper og drivstofforbruk.

– Selv om vi har et fast utvalg modeller, vil hver båt oppføre seg litt forskjellig, blant annet avhengig av hvordan den er utstyrt. Det kan for eksempel være nødvendig å gi en båt mer løft i baugen for å kompensere for større tyngde foran, sier Ranvig.

Cormate Chase 32 ble nylig brukt i TV-produksjonen Krypto Kings, da med en Mercury V12 Påhengsmotor med 600 hk. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Foredlet

Nye båter pakket inn i plast står stablet opp i hyller langs veggene, og venter på kommende eiere. Inne i en annen hall står en kundebåt som får service og oppgradering før neste sesong.

– Det der er klassikeren vår, T27, som er et nesten 20 år gammelt design. Da vi begynte å utvikle etterfølgeren T28 som står ute i lokalet, spurte vi kundene våre hva de ønsket av forbedringer. Vi endte med å kopiere oss selv, og foredle et allerede vellykket design. Vi har jo hatt 20 år på tenke ut en ny versjon, men det er en god del forbedringer på produksjonssiden og elektronikken som ikke er synlig, sier Ranvig.

Salgs- og markedssjef Thomas Tømta bekrefter at de også har levert en T27 til kongehuset, og skriver i en kommentar at ryktene sier det er Dronning Sonjas båt.

Denne 20 år gamle Cormate T27 båten er inne for service og oppgradering, med ny kartmodul og litt finpuss på motoren. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Salgsrekord

Tømta forteller litt om de nyoppussede lokalene på Torp utenfor Fredrikstad.

– Vi har vært her i det som tidligere var Borregaard papirfabrikk siden 2004, og hadde produksjonshall i kjelleren, sier Tømta.

– Hvor produseres båtene nå?

– Volumet og kostnadene økte, og produksjonen ble flyttet til Polen i 2015, sier Tømta.

– Hvordan fordeler salget seg på de forskjellige modellene?

– I fjor satte vi rekord med 90 båter. Vi solgte mest av den minste på 23 fot, den gikk det 50 stykker av. Så solgte vi 30 Chase 28, og 10 Chase 35. Innstegsmodellen på 23 fot ligger på omtrent en million kroner, og så kan du øke på med utstyr til over 300.000 kroner ekstra, sier Tømta.

Cormate T28 er oppfølgeren til T27, og selv om mye ser likt ut er det en mengde oppgraderinger blant annet på konstruksjons-siden. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Fort nok

– Hvor mye må en regne med i båt-budsjettet hvis en har lyst på den nyeste og største modellen?

– For en godt utstyrt Chase 35 kan du regne med rundt tre og en halv millioner kroner. Denne som står utstilt her har to 6,2 liters V8 bensinmotorer fra Mercruiser på 350 hestekrefter hver, som sørger for at båten gjør 62 knop. Det er hurtig nok for de fleste, men fordelen er at når du ligger i mellom 30 og 40 knop går den så pent at du nesten blir litt fartsblind, sier Tømta.

Toalettet er konstruert av karbonfiber for å ikke knuse når kapteinen legger sleivene helt ned i bordgangen. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Knuser toalettet

Konstruktør og designer Egil Ranvig viser vei ned under dekk, der toalettet er konstruert av karbonfiber.

– Det er jo litt uvanlig å ha toalett laget av karbonfiber, er det for å spare vekt?

– Dersom kunden går for det største motoralternativet på to 565 hesters Mercruiser racing V8-ere så går båten i over 80 knop. Da vil andre toaletter laget av for eksempel porselen bli utsatt for så store krefter at det knuser, sier Ranvig.

Inne i det lille badeværelset er det også en hånddusj montert i benken, og alle overflatene er laget for å tåle vann.

Cormate Chase 35 treffer ifølge produsenten markedet midt mellom Goldfish og Windy. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Racing-arv

Foran i baugen er det plass til to personer som ikke snorker alt for høyt, og under madrassene er det oppbevaringsplass for tauverk og redningsvester. En luke over køya skal gjøre det enkelt å stue vekk eller legge frem putene til solsengen foran på dekk.

Førerposisjonen er utstyrt med separate håndtak for gir og gass, en arv Ranvig har tatt med seg fra den tiden han var aktiv innen båtracing.

– Det finnes jo en rekke spennende båter på denne størrelsen med gode ytelser, hva skiller Cormate Chase 35 fra konkurrentene?

– Jeg ser oss som «the missing link» mellom Goldfish og Windy. Begge de to lager båter av meget høy kvalitet, og jeg mener vi havner i skjæringspunktet mellom høye ytelser og luksus, sier Ranvig.

Salgs og markedssjef Thomas Tømta i Cormate Boats viser frem den nyeste modellen Chase 35 i de nyoppussede lokalene utenfor Sarpsborg. Foto: Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Trådløs dødmannsknapp

En finurlig detalj er den kombinerte dødmannsknappen og fjernkontrollen, utformet som en liten medaljong en kan henge rundt halsen.

– Denne dødmannsknappen har vi designet selv. Den er også nøkkelen for å starte båten, og det gjør at båtføreren vil ta den på seg og bruke den. En tradisjonell dødmannsknapp du må hekte fast i beltet blir ofte bare hengende og slenge, og da mister den funksjonen. Med en trådløs tilkobling kan du bevege deg fritt omkring uten å tenke over det, sier Ranvig.