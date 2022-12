Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BÅT: – Jeg liker å kalle dette for vår havgående versjon av Audi RS 6, sier markedssjefen i Frydenbø Marine Mats Hjørnevik.

Båten han referer til er en Nordkapp Gran Coupe 905 V12, som er en nylig lansert toppmodell basert på den eksisterende 905 Gran Coupe.

– Hvorfor gikk dere for en V12 påhengsmotor?

– Da vi så at Mercury lanserte en V12-er bare måtte vi finne en modell å hekte den på. Etter litt testing bygde vi denne modellen med forsterket akterspeil, tyngre og forsterket skrog, omtrent alt av tilvalgsutstyr og sortlakkerte detaljer, sier Hjørnevik.

– Så en kan kanskje si at dere begynte med motoren, og så bygde båten som passet til den?

– Ja, det kan du godt si, og nå er det favoritt arbeidsbåten for våre egne fotografer, sier Hjørnevik med et smil.

OL: Kaptein Martine Steller Mortensen ombord i Nordkapp Gran Coupe 905 V12 har blant annet deltatt i OL i Tokyo, i klassen for Nacra 17 fot foil-katamaran. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

OL-deltager som kaptein

Regnet høljer ned i Strømstad og på gradestokken er sommer-romansen definitivt over, der er det kun single siffer å finne. Heldigvis har dagens kaptein Martine Steller Mortensen skrudd på Webasto dieselvarme-systemet, og inni den romslige kahytten er det såpass lunt og varmt at det går an å kaste jakken.

– Den varmer godt, og holder rutene fri for dugg. Dessuten bruker den kun 0.8 liter i timen, så det skal holde i rundt fire døgn dersom du er på langtur, sier Mortensen.

Hun forteller at hun studerer ved BI men har internship hos importøren av Nordkapp.

– Du trives godt på sjøen?

– Ja, jeg har vært aktiv seiler, og deltok blant annet i Tokyo OL i klassen for Nacra 17 fots foil katamaran, sier Mortensen.

AUDI TIL SJØS: Markedssjef i Frydenbø Marina omtaler Nordkapp Gran Coupe 905 V12 som deres havgående Audi RS6. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Diger V12-er

Nordkapp Gran Coupe 905 er som navnet indikerer like over ni meter lang, eller nesten 30 fot. Det ligger en seilbåt fortøyd på langs ved bryggen akter, og det er ikke all verdens plass å snu på. Men med koordinert bruk av baugpropell og den digre Mercury V12 påhengsmotoren dreier båten rundt sin egen akse.

Det er litt uvant å se skipperen legge over rattet uten at motorkassen beveger seg, på denne motoren er det kun undervannshuset med propellen som skifter retning. V12-eren veier over et halv tonn og har så mye moment, at dersom alt sammen skulle endre vinkel ville det skape store påkjenninger på strukturen i båten. Motoren har også to gir, for å utnytte effekten best mulig å både lav og høy hastighet.

TRYGT: Nordkapp Gran Coupe 905 V12 har en dyp passasje med gode rekkverk på begge sider av kahytten, som gjør det trygt å bevege seg mellom for og akter. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Rykker til

Etter å ha klarert marinaen åpner den svenske skjærgården for litt mer aktiv kjøring. Gasshåndtaket skyves fremover, den dype bassen på akterspeilet blir litt grovere i målet, og båten på drøyt tre tonn med motor rykker til under akselerasjonen.

Den to-trinns girkassen sørger for at turtallet hele tiden er behagelig lavt, og med skyvedøren bakerst lukket igjen er det nesten som en havgående dagligstue ombord. Tyngden, den kraftige motoren og skrogets utforming gjør at båten skjærer mykt gjennom bølgene fra Fjordline-fergen som passerer på styrbord.

Ved å låse skyvedøren i åpen stilling går det an å bruke badeplattformen som arbeidsplass for å ta bilder av dagens andre nyhet, Nordkapp Noblesse 830.

GJØR DET ENKELT: Med baugpropell og joystick-styring er det enkelt å manøvrere Nordkapp Gran Coupe 905 V12. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Gedigen solseng

Dette er den hittil største båten i Noblesse serien til Nordkapp, og Hjørnevik forteller at de nå utvider markedet til mer weekendtur kunder.

– De andre modellene i denne serien har også mulighet for overnatting, men denne er større, med soveplass til fire personer, eller maksimalt seks dersom du bygger om sittegruppen og bordet til seng. Det fungerer også som gedigen solseng når været er litt bedre enn i dag, sier Hjørnevik.

Han fortsetter med at de valgte å ikke ha noe dekk langs sidene for å kunne utnytte hele plassen innvending. Trappen opp til fordekket er plassert ute på babord side, for å kunne lage den bredere enn de som er montert midt på. Dørken er kledd med et teknisk materiale som blant annet inneholder vinyl, og gir svært godt feste under skosålene.

JOBBER MED FINPUSS: Markedssjef Hjørnevik sier de fortsatt jobber med finpussen på den nye modellen Nordkapp Noblesse 830, men alt skal være klart til neste sesong. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Krabbefiske og Lego

– Noen båter er jo så lekre at en høflig blir anmodet om å ta av seg skoene på brygga, men denne er kanskje bygget for å tåle både store og små?

– Ja, absolutt! Her kan de minste fiske krabber eller romstere med lego-klosser nede i forpiggen, uten at en trenger å engste seg for alt mulig, sier Hjørnevik.

Han fortsetter med å forklare at dette er bygg nummer en av denne serien, og at de fremdeles jobber med løsninger for mer skapplass, og detaljer som innfesting av spisebordet.

– Men alt av skrog og tekniske løsninger er nå på plass. Og for den fartsglade går det an å bestille båten med to ganger 250 HK Mercury Verado, men da må en regne med noe større forbruk også, sier Hjørnevik.

KAN GÅ MER: Nordkapp Noblesse 830 kan også utstyres med 2 X 250 hk Mercury Verado motorer, dersom du ønsker noe som går enda mer. 300 HK var mer enn nok denne dagen. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Nordkapp Gran Coupe 905 V12 Motor: Mercury V12 600 hk Toppfart: Ca. 57 knop (avventer endelig test) Drivstofftank: 309 L Vanntank: 48 L Lengde: 9,12 meter / 29,5 fot Bredde: 2,98 meter Vekt: 2,55 tonn (eks. motor) Maks personer: 8 pers. Toalett: Separat Ankervinsj: Elektrisk Baugpropell: Ja Design: Nordkapp Boats Pris: 2.998.800 kroner Pluss: Lun og varm båt alle årstider

Ser veldig tøff ut og skikkelig rask

Går mykt i høy sjø Minus:

Dyr

Tørst

Krever høy-hastighets lappen

Design: Tøff båt, kult design Førermiljø: Oversiktlig, gode skjermer Kjøreegenskaper: God kjøreegenskaper også i grov sjø Ytelser: Rykker til under akselerasjon - råsterk Plass: Svært romslig kahytt Mye for pengene: Kostbar båt, men det synes Konklusjon: Veldig tøff båt, sterk, rask og kul Score: 9/10. For deg som gjerne strekker båtsesongen i begge ender.