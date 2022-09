BÅT: – Vi har nylig sjøsatt to undervannsfartøy som allerede er i gang med forskning, så selv om moderskipet er forsinket er vi kommet godt i gang, sier Nina Jensen, CEO i REV Ocean.

Dette er navnet på både organisasjonen og skipet Kjell Inge Røkke står bak, som et ledd i å utforske og bevare ressursene i havet. At han tar dette seriøst ble bekreftet senest i sommer da han ble utnevnt til spesialutsending i FNs tiårige program for å bedre forholdene i havet.

– Jeg er stolt og beæret over å bli en del av alliansen, og jeg ser frem til å bidra som en spesialutsending. Jeg har levd på og av havet i store deler av mitt voksne liv, og jeg er virkelig engasjert i å bedre havets helse, sier Røkke i en kommentar til utnevnelsen.

I kombinasjon med stiftelsen HUB Ocean har Røkkes to filantropiske havinitiativ stor aktivitet med vel 40 ansatte. Når yachten først blir ferdig planlegger Røkke og hans familie å tilbringe rundt to måneder hvert år ombord, både for å nyte og jobbe.

Nysgjerrig: Kjell Inge Røkke fikk tatt ubåten DSV Aurelia i nærmere øyensyn i Spania i April. Foto: Guillaime Plisson

Under vann

Arbeidet startet først med den fjernstyrte undervannsbåten ROV Aurora, som tilbrakte mye tid under vann og ikke minst is mellom Svalbard og Nordpolen i oktober 2021 for å hente prøver av både vann og sjøbunnen på opptil 4.000 meters dyp. Kapasiteten er for øvrig hele 6.000 meter, slik at 98 prosent av jordklodens hav kan undersøkes.

– Vi håper dette kan bidra til bedre forståelse og vern av de avgjørende økosystemene i dyphavet, sier Jensen.

Den andre ubåten DSV Aurelia har plass til tre passasjerer inne i en 32 centimeter tykk glasskuppel av akryl som skal tåle dybder på opptil 2.286 meter. Det gjør det lettere for forskerne å både se og samle inn prøver, samt å ta bilder og video. Aurelia ble sjøsatt 28. april i Port Forum i Spania, hvor den gjennomgår sjøtester før den også skal ut på sine første oppdrag.

Dette vil imidlertid skje ombord i andre båter, da forsinkelsene på Kjell Inge Røkkes superyacht, forsknings- og ekspedisjonsskip REV Ocean ingen ende vil ta. Skipet skulle opprinnelig vært ferdigstilt i 2021, men er foreløpig to år forsinket på grunn av en rekke tekniske utfordringer og problemer knyttet til vekten, og lite tyder på at den blir ferdig i år.

Forsinket: REV Ocean ble slept fra Romania til Brattvåg allerede i september 2019 for ferdigstillelse, men fortsatt er ikke yachten ferdig. Foto: Lawrence Hislop

Fire milliarder kroner

Dette medfører også betydelige budsjettsprekker for skipet, selv om ingen tall er gjort offisielle. Skipet er bestilt av Røkkes Cayman-baserte selskap Rosselinis Four-10 Inc. og spekulasjoner på en totalkostnad på over fire milliarder kroner avvises ikke.

Flere mindre yachter koster for øvrig mer enn dette, men det kan skyldes at volumet da er større og ikke minst at REV Ocean har færre gullkraner og mindre luksuriøst utstyr ombord. Selv om laboratorier og forskningsutstyr, inkludert ubåter og helikoptere, også koster.

Når skipet endelig blir ferdigstilt er det Røkkes non-profit selskap REV Ocean som skal drifte skipet. Det er imidlertid ikke et hvilket som helst skip Kjell Inge Røkke bygger. Med en lengde på 183 meter blir det verdens lengste private yacht, tre meter lengre enn Azzam, eid av den nylig avdøde presidenten i Emiratene, Khalifa bin Zayed Nahyen.

AVANSERT: Slik vil det se ut i et av kontrollrommene ombord, hvor forkere kan overvåke video og annen data. Foto: REV Ocean

God plass

Selv om REV Ocean også vil ha luksuriøse lugarer og mange eksklusive fasiliteter ombord, opptar laboratorier, ubåthangarer og annet forskningsutstyr 2/3 av plassen ombord. To helikopterdekk til deres Airbus ACH145 spiser dessuten mye av dekkplassen man i andre yachter har til badebasseng og solstoler.

Det er også funnet plass til 185 kunstverk ombord, laget av 62 forskjellige norske kunstnere, som Broslo, Ragna Misvær Grønstad og Nina Bang.

Skipet har plass til opptil 60 forskere og et mannskap på 30 på rene forskningstokt, men betalende gjester vil kunne bidra til finansieringen av driften. Under ekspedisjoner kan halvparten av passasjerene være betalende gjester, mens ved ren charter økes mannskapet til 57 for bedre å ta vare på de inntil 28 passasjerene ombord. Kombinasjoner av de forskjellige toktene kan også gjennomføres, for eksempel om man ønsker et faglig cruise eller bare leie en lugar på et planlagt tokt.

Priser og fasiliteter ombord er ikke oppgitt, annet enn at det er nok plass til mat og drikke for 90 personer i tre måneder, før eventuelle tilleggs-containere medbringes. Er du mest opptatt av soling, bading, leking og luksus er det nok andre yachter som egner seg bedre, men ønsker du å oppleve arktiske og andre forhold, lære om havet og dets innhold, samt spise godt er REV Ocean midt i blinken.

MANNSKAP: Det vil være flere typer lugarer og kontorer ombord, men noen av gjestelugarene vil få betydelig høyere standard enn mannskapslugarene. Foto: REV Ocean

Jorden rundt

Rekkevidden oppgis til 21.120 nautiske mil ved 11 knops fart og noe mindre ved toppfarten på 17,8 knop. Det betyr at du rekker rundt nesten hele jordkloden før du må fylle på med drivstoff og mat. Fremdriften besørges av fire Wärtsila dieselgeneratorer på til sammen 15.000 hestekrefter som forsyner to elmotorer på snaue 10.000 hestekrefter.

Disse motorene driver de to hovedpropellene, mens tre manøvreringspropeller på 1.200 hestekrefter hver sørger for dynamisk posisjonering og enklere fortøyning. Batterikapasiteten på 3.000 kWh setter en Tesla i skyggen og gjør at båten kan opereres lydløst ved sonar- og annen forskning og redusere drivstofforbruket i daglig drift.

Båten ble bygget i Romania og sjøsatt i 2019, mens ferdigstillelsen skjer ved Vards verft i Brattvåg, samtidig som skipet i vår også har vært i dokk i Kristiansand. Isklassene for skrog og fremdriftssystemet tillater at skipet kan gå gjennom is på opptil 50 centimeter og tåle mer kulde enn du vanligvis opplever på båttur.

– Dette vil være et av de største og mest avanserte forskningsskipene i verden og hele prosjektet med planlegging, bygging og drift er gjort ut fra et miljøperspektiv. Forskere, bedrifter og organisasjoner inviteres til å søke om å få være med og benytte skipet som skal operere over hele verden, poengterer kommunikasjonssjef Lawrence Hislop i REV Ocean.

TO DEKK: REV Ocean har to helikopterdekk for deres eget Airbus ACH145 og eventuelt andre helikoptere som skal ombord. Foto: REV Ocean

Havets mann

Om Røkke har lest Bill Brysons «En kort historie om nesten alt» vites ikke, men der fremkommer det at vi vet mindre om havet enn universet og at løsningen til mange av verdens utfordringer befinner seg i havet, som tross alt dekker 70 prosent av jordens overflate.

– 90 prosent av klodens marine områder er enda ikke undersøkt, noe som tilbyr uante muligheter. Overfiske, forurensing og klimaendringer er bare noe av det som legger press på denne viktige ressursen for jordens 7,3 milliarder mennesker, så behovet for kunnskap og løsninger er påkrevet. Det er kanskje ikke økonomisk rasjonelt å å bygge et slikt skip, men havet trenger det, skriver Kjell Inge Røkke på REV Oceans hjemmeside, hvor han kaller seg fisker.

REV Ocean er designet av Vard og den anerkjente yachtkonstruktøren Espen Øino, mens H2 Yacht Design har stått for interiøret. Når Røkke, forskere, du og andre gjester kan gå ombord og kaste loss er altså uvisst, men kan du nyttiggjøre deg en av skipets ubåter er det bare å kaste loss.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.