Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



BÅT: Quadrofoil er et relativt nystartet selskap, basert i Slovenia. Hvis du ikke har pugget kartet på en stund ligger Slovenia inneklemt mellom Kroatia, Ungarn, Østerrike og Italia, pluss en liten kystlinje langs Adriaterhavet.

Og der har Quadrofoil funnet ut at de vil kaste seg på den grønne bølgen.

LUFTIG: Det kan nok være en fordel å ikle seg badetøy før en legger ut på tur med Quadrofoil SQ2y, men det ser moro ut. Foto: Quadrofoil

Vanskelig å plane

Et av problemene med elektrisk fremdrift til sjøs er at det kreves ganske mye kraft for å overvinne motstanden som oppstår, når et skrog skal presses gjennom vannet.

En hurtiggående motorbåt vil som regel løfte seg opp og plane over vannet, men det er vanskelig å oppnå så høy hastighet med dagens elektriske båtmotorer. Derfor har Quadrofoil montert fire hydrofoiler på scooteren, som senkes ned i vannet når du begynner å kjøre.

Foilene løfter skroget opp av vannflaten, og problemet er løst.

KONTROLL OG BALANSE: Quadrofoil SQ2 endrer vinkelen på alle fire foilene når du svinger, noe som skal gi en svingradius på kun 7 meter i tillegg til stabilitet og kontroll. Foto: Quadrofoil

100 km rekkevidde



I hver av skrogsidene skal det sitte batterier, på til sammen 10,4 kWh. De mater en elektrisk påhengsmotor som maksimalt yter 15 kW. Det skal holde til en toppfart på 40 km/t, og en rekkevidde på 100 km.

Opplading kan skje via en vanlig 220 volts kontakt, og tar tre til fire timer.

Produsenten forteller at noe av de har brukt mye tid på, er å sørge for stabilitet og balanse når sjåføren svinger. Alle fire foilene endrer vinkel sammen med den elektriske påhengsmotoren, og på videosnuttene de har lagt ut ser alt lekende lett ut.

INGEN TANK: Quadrofoil SQ2 har kun elektrisk påhengsmotor, og derfor slipper du jevnlige stopp ved marinaen for å tanke. Foto: Quadrofoil

Luftig opplevelse



Det ser også ut til å være en temmelig luftig opplevelse, med digre åpninger langs siden, så badetøy er nok kanskje å anbefale.

Quadrofoil oppgir at de tilbyr tre forskjellige modeller, uten at det er helt klart hva forskjellene ligger i, men den rimeligste modellen ligger på omtrent 150.000 kroner.

Med tanke på at du slipper å svinge innom bensinstasjonen for å tanke, kan det jo bli et hyggelig regnestykke sammenlignet med en tradisjonell vannscooter.