BÅT: På den tiden da St. Tropez, Nice og Monaco begynte å se luksuriøse fartøy ankre opp i havnen, var det å ganske enkelt eie en yacht eller være gjest ombord svært så eksklusivt.

Aktiviteter inkluderte lesing av bok i fluktstol, lang lunsj, ettermiddagslur, promenade på dekk og muligens allsang i pianobaren.

Fordel med utsikt: I motsetning til den tradisjonelle typen ubåt, har personlige farkoster store glasskupler som gjør det mulig å se ut. Foto: U-Boat Worx

Smak av sjøvann

Nå til dags har sjaluppen som brakte gjestene til brygga vokst til en diger racerbåt med hundrevis av hestekrefter, og deler som regel plass med et par heftige vannscootere.

Oppe på dekket bør det stå et helikopter parat for akutte shopping-ekspedisjoner, og oppblåsbar vannsklie fra toppdekket kan gi gjestene en smak av sjøvann hvis de går lei av bassenget.

Komfort: Ekstra myke seter, individuell aircondition, stereoanlegg og kjøleskap skal ivareta komforten under vann. Foto: Peek creative studios/U-Boat Worx

Periskop

Det gjelder å tenke nytt for kunne vise frem leketøy de andre ikke har skaffet seg enda, og personlige ubåter er for tiden populært.

Dersom du blar gjennom det mentale arkivet og får opp bilder av Sean Connery som kaptein Marko Ramius på «Red October» når du hører ubåt, så har det skjedd store ting på designfronten. Personlige ubåter er ikke flere hundre meter lange stålcontainere med ventil-hjul, lyttestasjoner og et lite periskop til å kikke ut med.

Havets lyse side: Ned til omtrent 200 meter er det fremdeles sollys, og der er det et mangfold av liv. Foto: Rob Aarsen/U-Boat Worx

iPad

I motsetning til filmen der de brukte sonar-ping for å bedømme avstanden mellom ubåtene, har produsenter som U-Boat Worx og Triton valgt å utstyre deres modeller med digre kupler laget av kompositt-glass.

Hensikten er selvsagt å kunne beskue kokkens sjømat-anretning i opprinnelig form, og utforske miljøet de lever i. Komplekse kontrollsystemer fulle av blinkende lys er blitt erstattet med en blanding av iPad og spillkonsoll, for å gjøre det så enkelt som mulig å navigere.

Og dersom en skulle være så heldig å finne en gammel sjørøverskatt, har flere av modellene gripeklo du kan bruke til å plukke opp gjenstander med.

Langsom flukt: Med en total kapasitet på 12 timer, går det an å finne roen i en stim med store rokker. Foto: U-Boat Worx

Størst mangfold øverst

Hvilken ubåt som passer kommer blant annet an på hvor mange folk eieren har lyst til å ta med ned i dypet, og hvor langt ned vedkommende er komfortabel med å dykke.

Den øverste delen av havet ned til 200 meters dyp kalles den eufotiske sonen, og preges av at sollyset kan trenge ned dit. Fra 200 til 1.000 meter finner vi den disfotiske sonen, eller skumringssonen, og som navnet indikerer er det svært lite sollys som finner veien ned dit. Fra 1.000 meter og nedover ligger den afotiske sonen der det er stummende mørkt. Siden det aller meste av liv her på jorden, også i havet, er avhengig av sollys, vil det nok være størst mangfold i det øverste laget.

Kjøleboks inkludert

Nederlandske U-Boat Worx har en modellserie kalt Super Yacht Sub 3, og som navnet tilsier er den beregnet på yachteiere.

Maksimale dybde er ifølge produsenten 300 meter, som gjør det mulig å utforske hele den eufotiske sonen. Ombord er det plass til en pilot og to passasjerer, og lithium-ion batteriene skal ha en kapasitet på 12 timers bruk.

Produsenten har lagt vekt på at luksusen ombord på yachten skal ivaretas under vann, og fremhever at de har montert ekstra komfortable stoler der hver enkelt person kan justere klimaanlegget etter personlige preferanser. Ubåten er utstyrt med stereoanlegg og bluetooth for å sette et passende lydspor til opplevelsen, og for den som skulle bli tørst av å se så mye sjøvann følger det med egen kjøleboks til oppbevaring av kalde drikker.

Hindrer dypdykk

Innebygget dybde-begrensning skal hindre piloten fra å dykke dypere enn sertifiseringen tilsier, og det medfølger utfellbar landgang for å lette ombordstigning, dersom noen av gjestene skulle være iført aftenantrekk.

Batteriet oppgis å ha en kapasitet på 21,6 kWh, motorene er på henholdsvis to ganger 6,4 kW og to ganger 5,5 kW, og hastigheten er 3 knop. Førerassistentsystemer inkluderer auto-dybde og auto-kurs, samt muligheten for å bevege seg sidelengs, stige og synke uten å kjøre fremover.

Byllup eller casino: U-Boat Worx har en rekke forslag til hvordan du kan få glede av UWEP, blant annet som undervanns-casino eller bryllupslokale. Foto: U-Boat Worx

Bryllup

Dersom eieren gjerne vil invitere samtlige middagsgjester til dessert i dypet, må vel UWEP – Underwater Entertainment Platform – være ideell. Den 35 meter lange ubåten vil nok kreve mesteparten av plassen i båt-garasjen, men så skal den til gjengjeld ha kapasitet til å ta med 120 personer pluss 13 mannskap.

Plassen ombord oppgis til hele 150 kvadratmeter, og U-Boat Worx foreslår at det innredes som restaurant med bar, casino eller bryllupslokale. Det å gifte seg på 200 meters dyp vil jo gi en rekke muligheter for festlige innspill hos de taletrengte. Vekten er på 1.050 tonn, batteriene på til sammen 1.200 kWh, og fremdriften besørges av fire motorer på 80 kW, fire på 40 kW og to på 20 kW. Topphastigheten oppgis til 3 knop og du kan fortsette festen i 18 timer før alle må opp.

Doble seter: I Triton 660-9 kan til sammen ni personer sitte og glede seg over alle havets skapninger, nesten som en privat kino. Foto: Triton Submarines

Kino

Det Florida-baserte selskapet Triton Submarines byr på en mer kinolignende opplevelse med modellene Triton 660 - 7 og 660 - 9, som tar henholdsvis 7 eller 9 personer ombord.

Det unike med deres design er at setene er plassert omtrent som i en privat kino, der den enorme glasskuppelen fungerer som lerret. En av fordelene er at den tar langt mindre plass en UWEP, med 2,7 meter lengde og 4,5 meter bredde, samtidig som piloten får med en fin gjeng under overflaten. Batteriet på 57 kWh skal holde i 12 timer, og motorene på åtte ganger 5,5 kW skal by på tre knops fart.

Ned til 1000: Triton 3300-6 skal være i stand til å ta med totalt seks personer for å utforske havdyp ned til 1000 meter. Foto: Triton Submarines

Lyssky skapninger

Hvis det holder med plass til seks personer, og de store havdypene lokker, kan modellen 3.300/6 gjøre jobben. Sifrene i modellnavnet referer til antall fot den kan dykke, som tilsvarer 1000 meter.

På såpass store dyp vil det være gode sjanser for at noen av de mer lyssky skapningene fra havets skyggeside dukker opp, til glede og kanskje et par grøss hos passasjerene. Produsentene tilbyr en mengde tilpasninger og ekstrautstyr, og prisen vil derfor avhenge av modellen og utrustning.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.