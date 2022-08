BÅTLIV: – Det kommer til å dukke opp mange båter med toppfart på 49 knop, tror Fredrik Varre i Wave Kompetanse.

Det sier han i forbindelse med at det fra 1. juni 2023 kreves en avlagt eksamen og ikke minst en praktisk prøve for å få et høyhastighetsbevis for å føre båter og vannscootere med en toppfart på over 50 knop.

– Det holder ikke at du kjører i 49 knop hvis båten kan gå fortere, eller å aktivere fartsbegrensingen enkelte vannscootere har. Det betyr at eiere og potensielle førere av en rekke fritidsbåter og ikke minst vannscootere må ta et høyhastighetskurs, slik bransjefolk, arbeidere ved båtslipper og flere andre også må ta. Sjøfartsdirektoratet anslår at dette gjelder minst 8.000 personer, legger han til.

Neste år: En rekke vannscootere, som denne Sea Doo RXP-X RS med 300 hestekrefter krever at du har gjennomført et høyhastighetskurs fra 1. juni 2023. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Mange ulykker

Sammen med Martin Gabrielsen har Varre i ti år tilbudt kurs for båtførerprøven og andre kurs over hele landet. Med 30 instruktører står de for snaue halvparten av de rundt 23.000 båtførerprøvene som blir tatt hvert år, for å sikre en trygg seilas.

Det skjer likevel dessverre en rekke drukningsulykker hvert år, men kun en fjerdedel av de rundt 80 dødsfallene skyldes båtulykker, mens fall fra land/brygge krever flest liv. I fjor døde dessuten ni personer etter å ha gått gjennom isen.

Noen av båtulykkene skyldes utvilsomt høy fart, og Gabrielsen synes det er på sin plass med et slikt høyhastighetssertifikat.

Forskjellige kurs: Fredrik Varre (f.v.), Christoffer Nagell og Martin Gabrielsen i Wave Kompetanse tilbyr høyhastighetskurs for både vannscootere og båter. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Stor risiko

– Det er gøy å kjøre fort med båt og vannscooter, men få er klar over hvilke risikoer de tar. De færreste er klar over hvor lang stopplengden båten egentlig har fra 50 knop, da man sjelden forsøker en bråstopp. Båtens bevegelser i bølger og hva som skjer hvis baugen får en sideveis påkjenning i hastigheter på over 100 kilometer i timen har de færreste heldigvis erfart, advarer han.

En av båtene Wave Kompetanse bruker i sin opplæring er en Goldfish 28 Tender med en 400 hestekrefters Mercury-motor i hekken som gjør 62 knop. Med to slike motorer gjør båten 84 knop og da blir vannet hardere og mer uforutsigbart enn i sakte fart. Det gjelder ikke minst også for vannscootere, hvor en Sea Doo RXP-X RS med 300 hestekrefter og nesten like høy toppfart kan være like farlig som morsom hvis man ikke vet hva man driver med.

– Nå heves også aldersgrensen for å kjøre fortere enn 50 knop til 18 år, så en 16-åring med en teoretisk båtførerprøve og null erfaring ikke lenger kan hive seg ut på sjøen i uforsvarlige hastigheter, påpeker Varre.

MORO: Det er kommet en rekke nye hastighetsbegrensinger i indre Oslofjord, i tillegg til de nye kravene til høyhastighetskurs. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Investeringsår

Wave Kompetanse har de siste årene omsatt for rundt 18 millioner kroner og sittet igjen med noen hundre tusen kroner på bunnlinjen, men 2022 blir et investeringsår for å klare å gjennomføre de mange nye praktiske kursene.

– Vi trenger noen millioner mer i omsetning og det vil ta tid for å tjene inn investeringen, men vi håper flere skjønner at de bør ta kurset allerede i år, for det blir trolig stor pågang før juni neste år, påpeker Fredrik Varre.

I tillegg til Wave Kompetanse tilbyr RS Sjøredningsskolen og tre andre aktører høyhastighetskurs og Goldfish er blant dem som vurdere å utdanne instruktører for å tilby kurs til sine kunder.

Praktisk opplæring

Et teoretisk nettkurs og en praktisk prøve vil koste 6.800 kroner for enten båt eller vannscooter. Skal du ta høyhastighetssertifikat til både båt og vannscooter koster det 9.900 kroner. Det er ikke bare risikoen for ulykker og bøter som gjør at man må ta kurset, forsikringen er også viktig for en båteier poengterer Varre.

– Det praktiske kurset varer i rundt tre timer og det kan være maksimalt fem personer på hvert kurs. For vannscootere er antallet tre og man skal både kjøre selv og sitte på med en instruktør, før høyhastighetsbeviset er i boks, forklarer han.

Det er likevel ikke bare å gi full gass, da det fortsatt finnes restriksjoner for fri fart. Fartsbegrensninger langs land, i stadig større områder av Oslofjorden og andre steder setter begrensninger. Da gjenstår det bare å laste ned den nye Båtfart-appen som forteller deg hvor du kan utnytte kompetansen du har lært og gi gass. Full gass!

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.