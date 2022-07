– Denne yachten er mer som en Land Rover enn en Bentley, skal visstnok den nå avdøde Microsoft-gründeren ha uttalt om «Octopus».

I mange år verserte det rykter om hva som skjulte seg på innsiden av det blå skroget, men nå har den nye eieren satt båten i charter og for første gang er det mulig å få tatt en kikk under dekk.

Octopus lugar Foto: Camper & Nicholsons

St. Tropez

Tilhengere av det britiske ikonet, som gjerne kalles «The best 4 X 4 by far», vil kanskje tenke at det å ha egen pianobar og peis ombord vipper balansen mer i retning av Bentley, men det språklige bildet var nok ment å illustrere at «Octopus» var bygget like mye for utforskning og ekspedisjoner som lunch i St. Tropez.

Badebassenget og soldekket på «Octopus» kan minne om et luksushotell, men er nå tilgjengelig for privat leie. Foto: Camper & Nicholsons

Romslig feriebudsjett

Det er selskapet Camper & Nicholsons som tilbyr «Octopus» for charter, og prisen er i utgangspunktet 2,2 millioner USD i uken, som på dagens kurs blir snaut 21 millioner kroner.

Det er vel å merke kun selve yachten, og utgifter til drivstoff, havneavgift, mat og som regel kaptein kommer i tillegg. Men for den som har romslige feriebudsjett er «Octopus» utstyrt for å kunne takle de fleste eventyr.

Den digre luken i hekken skjuler båt-garasjen, som blant annet rommer en 60-fots mini-yacht. Foto: Camper & Nicholsons

Fornøyd med lettbåten

Bakerst i skroget befinner det seg en liten marina som huser til sammen syv farkoster, hvorav den største er en Delta 54 bygget i karbon med IPS-drev.

Den har en toppfart på 38 knop, og med nesten 60 fot inkludert badeplattformen ville nok mange vært fornøyd med å feriere ombord i den. Lettbåten står støtt parkert oppi en hydraulisk krybbe, og skjules bak den digre garasjeporten i hekken.

I tillegg har eieren visstnok også bestilt en personlig ubåt av merket Triton, som gjør det mulig å utforske havbunnen uten å skifte fra middags-antrekket.

Nede i båt-garasjen er det til sammen syv forskjellige farkoster, og snart kommer det en ubåt i tillegg. Foto: Camper & Nicholsons

Pendlere i luften

To helikopterlandingsplasser sørger for at gjestene, som det maksimalt er plass til 12 stykker av, enkelt kan pendle mellom land og vann.

Yachten ser ut til å være rikholdig utstyrt med fremkomstmidler, og i et lite videoklipp kjører en person motorsykkel på den kombinerte basketballbanen og helipaden. Skroget til «Octopus» har såkalt 1A is-klassifisering, som betyr at du trygt kan utforske arktiske strøk.

«Octopus» er utstyrt med to helikopterdekk, hvorav det ene også gjør tjeneste som basketballbane. Foto: Camper & Nicholsons

Blekkspruter av glass

Etter en aktiv dag med opplevelser både under og over vann er det godt å slappe av litt. Til det formålet er «Octopus» rikelig utrustet med egen massasje og spa avdeling, peisestue, pianobar, svømmebasseng, og et observasjonsrom med vindu i gulvet der du kanskje er så heldig å få øye på en av skapningene som har gitt inspirasjon til navnet på farkosten.

På et av bildene er spisebordet på bakre dekk dekorert med tre blekkspruter blåst i glass, men bortsett fra det ser de åttearmede referansene til å være holdt på et minimum.

Spisebordet prydes av tre blekkspruter blåst i glass, som en referanse til navnet på yachten. Foto: Camper & Nicholsons

Privat kino

Originalt skal «Octopus» ha hatt et eget musikkstudio ombord, men det har blitt fjernet til fordel for en bar med tilhørende salong.

Octopus kino Foto: Camper & Nicholsons

Privat kino, sauna og trimrom bør i tillegg til pizzaovn og ping-pong-bord kunne sørge for en vellykket ferie med familie og venner. Og dersom det hele virker litt overveldende, kan helt sikkert noen av mannskapet på 42 personer veilede deg i bruken av de mange tilbudene.

Dersom du hverken vil dykke selv eller være med i ubåten, har «Octopus» også et eget observasjonsrom der du kan sitte i en komfortabel stol og stirre ned i dypet. Foto: Camper & Nicholsons

Oppgradert i 2021

«Octopus» måler 126,2 meter, eller 414 fot. Den er bygget ved Lürssen verftet i Tyskland, sjøsatt i 2003 og oppgradert i 2021.

Ifølge charterselskapet er «Octopus» ledig denne sommeren. Foto: Camper & Nicholsons

Topphastighet oppgis til 19 knop, og rekkevidden skal være 12.500 nautiske mil ved marsjfart på 12 knop. Camper & Nicholsons opplyser at yachten i utgangspunktet vil oppholde seg i Karibien, og er tilgjengelig for charter denne sommeren.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.