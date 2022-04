Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Med stolte seiltradisjoner, helt fra vikingtiden og seilskutene frem til Laser-seiler Herman Thomasgaards OL-bronse i Tokyo, har Norge gjort seg bemerket ved bruk av vind.

Veien har gått via OL-gull til Kong Olav og VM-gull til Kong Harald, Thor Heyerdals Kon-Tiki og Raa, samt Linda Andresen og Siren Sundbys OL-gull og Knut Frostad i Volvo Ocean Race.

Nå skal vi skifte fokus fra olje til vind igjen, blant annet gjennom vindmøller til havs, og der trekkes tråden mellom det maritime teknologiselskapet Vissim og Alexander Ringstads satsing på Xela Racing.

– Vi ønsker å åpne en ny dør til seilerverdenen, sier Ringstad.

ENTUSIAST: Alexander Ringstad i Xela Racing har en lang merittliste i seiling, men nå ønsker han å bidra til å løfte norsk seilsport ytterligere opp og frem, bokstavelig talt. Foto: Trond Teigen

Deler teknologien

Bakgrunnen er at mye av norsk seiling dreier seg om satsing på OL-klassene, Færder-seilasen og enkelte deltagelser i jorden rundt- og andre seilaser. Ute i den store verden satses det nå mye på ekstrem- og spesialseiling gjennom blant annet America's Cup og SailGP, hvor teknologien utvikles og kan brukes i mange andre sammenhenger også.

– Vissim driver blant annet med datainnhenting og overvåkning av vind og bølger for bruk til havvind, oljeinstallasjoner, fiske og havner. Derfor kan vi utveksle data og erfaringer til begges nytte og glede. Skal vi få med samarbeidspartnere og sponsorer må vi kunne tilby noe mer enn bare en logo. Vi må kna return-ballen bedre, presiserer han.

FLYVENDE: Med hastigheter på over 50 knop dundret Emirates Team New Zealand inn til seier i America`s Cup i mars i år i sin AC75 foilende enskrogsbåt. Foto: COR 36 | Studio Borlenghi

Lang merittliste

Ringstad er klart inspirert av Knut Frostads satsing på Volvo Ocean Race med Kværner Innovation i 1997-98 og Djuice Dragons i 2001-02.

Han har selv tatt seilingen fra Optimist-og andre joller til diverse EM, VM og Youth Europeans hvor han vant i den foilende enskrogsbåten Moth i 2018.

Siden har han seilt profesjonelt på Morten Kiellands Club Swan 50 med andre verdenskjente seilerprofiler og ønsker nå å satse kommersielt.

KREVENDE: Å seile en foilende katamaran i 40 knop krever ekstrem fysikk i tillegg til seilerkompetanse. Foto: Trond Teigen

– Ved hjelp av sponsorer klarte vi i 2020 å kjøpe en GC32, som er en ekstrem foilende katamaran. Både 2020 og 2021 ble amputert på grunn av pandemien, men vi klarte å gjennomføre eventer med kunder som fikk oppleve seiling i 40 knops fart, opplyser han.

GC32 er ikke ulik båtene som ble brukt i America's Cup i 2017. Med mindre hydraulikk og teknikk er den billigere, men samtidig mer krevende å seile.

Prisen ligger på rundt 3,5 millioner kroner for en ny båt. Foruten mannskapet på fem er det plass til to gjester om bord, som likevel må ikle seg våtdrakt, hjelm, kniv og annet sikkerhetsutstyr.

Dette, og å sette rekord i Færderseilasen, er noe av det de driver med på hjemmebane, men det skjer mye ute i den store verden også.

HEFTIG: 69F er en nedskalert versjon av de foilende enskrogsbåtene som benyttes i America's Cup. Foto: Trond Teigen

Ut i verdenen

– Vi jobber nå med å sette vinterens lagoppstilling hvor vi ønsker å prøve nye unge seiltalenter. Vi skal blant annet seile noen store regattaer i Hong Kong og Miami i vinter. Dette er store profesjonelle regattaer hvor vi får vist oss frem og profesjonalisere seilingen ytterligere. Fysikk er blitt stadig viktigere, og vi har med coacher, ernæringsfysiologer og andre for å utvikle både oss selv og den spennende teknologien videre. Derfor er vi på utkikk etter flere partnere som kan bistå oss og dra nytte av oss, poengterer Ringstad.

Xela Racing har flere samarbeidspartnere som følger utviklingen og bidrar inn i prosjektet.

POPULÆR: Norges første og eneste foilende båt, WASZP er på rekordtid blitt verdens største entype foil-klasse. Foto: Trond Teigen

Nye båter

– Kontakten opp mot næringslivet blir mer og mer synlig, og linken opp mot teknologi knyttet til hav og vind står veldig sterkt. Seiling i Norge står nå ovenfor et skifte på samme måte som Norges maritime satsningsområder, og her er det flere synergier vi og andre syntes er spennende. Det er nå viktig at vi fortsetter utviklingen av våre Waszp-seilere, brettseilere og de som ønsker å satse på sporten. Her skal Xela Racing være fremtredende og føre an på alle plan, sier Ringstad, og fortsetter:

– Drømmen om America's Cup og SailGP er selvfølgelig der, men i første omgang håper vi å kunne stille med en båt i Youth America's Cup, hvor man seiler med forrige generasjons båter med budsjetter på en brøkdel av hovedseilasen. Da må vi klare å kommersialisere seilingen, eller foilingen som det er blitt på øverste nivå.