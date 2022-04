Her er årets båtnyheter

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



I marinaer over hele Norge begynner tunge presenninger så smått å våkne til live.

Varme sko og termoser stikker frem i vårsola, og lyden av elektro-verktøy blander seg med forbauset hosting fra dieselmotorer som rister av seg vinterdvalen.

Mange ser frem til den første turen på vannet, og for noen frister det veldig å kunne sjøsette en helt ny farkost. Hvis du går og kjenner på at sparekontoen ser akkurat ut som en båt, har vi samlet et knippe spennende alternativer du bør se nærmere på.

FARTSGLAD: Hydrolift X-32 S med 3 X V8 Mercury på hekken passer godt for den fartsglade. Foto: Fredrik Helliesen

Hytte eller hurtighet

Når en skal velge båt kan det være kjekt å tenke litt over hva slags bruksområde en ser for seg.

Noen ønsker en båt som kan være en familiehytte på vannet, og i så fall bør en legge vekt på at den har stor innvendig plass med mye godt lys, nok sengeplasser og lagring til alt det en familie trenger.

Andre er mer interessert i høy fart og muligheten til komme seg raskest mulig ut til sommerparadiset. Og dersom en skulle kjenne behov for å komme seg litt ut på egen hånd, finnes det gøyale oppfinnelser med motor til personlig bruk.

GOD PLASS: Princess S66 kan fungere som en hytte på sjøen, med den fordelen at det går an å flytte dit solen skinner. Foto: Princess Yachts

Pininfarina

Princess er velkjent i det norske markedet, og etter at de begynte å samarbeide med italienske Pininfarina for å utvikle nye design har de lansert en rekke lekre båter. S66 er en modell som passer godt til de som ser etter en hytte på havet.

Lengden på 66 fot forutsetter riktignok at en har tatt fritidsskippersertifikat D5L, men det kan jo uansett være greit med litt kunnskap når en fører båter på denne størrelsen. S66 veier litt over 34 tonn, og stikker ifølge produsenten omtrent en og en halv meter ned i vannet.

KREVER KURS: Princess S66 krever at du har fritidsskippersertifikat, da den er godt over 15 meter lang. Foto: Princess Yachts

Lett morgenrush

De som liker å ha med gjester kan glede seg over fire doble kabiner under dekk, med til sammen åtte sengeplasser. Princess har også fått plass til tre bad, så morgenrushet burde kunne holdes på et minimum.

Detalj-arbeidet på paneler, sømmer og sammenføyninger er vakkert utført, og store gode vinduer gir mengder av sollys på hoveddekket. Eierens kabin benytter hele båtens bredde som er 16 fot, eller fem meter for de som ikke har maritime måleenheter i ryggraden.

Bakerst er det en garasje på 3,3 meter lengde, med plass til lettbåt og diverse utstyr.

Tradisjonell løsning

Flere av modellene til Princess benytter Volvo Penta IPS drev, med tilhørende joystick-styring og docking-assistent, men S66 har en mer tradisjonell løsning med to MAN V12 på 1.400 hk hver. Om en skal være litt kritisk, hadde det vært kjekt med det nye «Easy boating» systemet til Volvo Penta.

Drivstofftankene skal være på 4.100 liter, og topphastigheten 38 knop, som må sies og være bra med tanke på størrelsen. Prisen for S66 starter ifølge Princess Yachts West for Sverige Norge og Danmark på 30.690.625 kroner.

LYST OG TRIVELIG: Store vinduer gir godt lys om bord i Princess S66. Foto: Princess Yachts

Lekent design

For de som kunne tenke seg høyere fart og lavere pris, byr norske Hydrolift på to raske fristelser. Den minste av de heter Hydrolift X-26 S R og beskrives av produsenten som en skjærgårdsjeep med fantastiske kjøreegenskaper.

Den større X-32 S betegnes som en familie-racer med høyt fartspotensiale og mulighet for overnatting. Bård Eker og Eker design har en bred portefølje, med blant annet prosjektet «Hyke» med selvkjørende elektriske ferger som ble omtalt i en tidligere utgave av Finansavisen Motor.

Fellesnevneren er en lett gjenkjennelig visuell signatur, med linjer som er både lekne og litt prangende, men samtidig funksjonelle og robuste.

SKJÆRGÅRDSJEEP: Hydrolift X-26 S blir beskrevet av produsenten som en skjærgårdsjeep, med svært gode kjøreegenskaper. Foto: Fredrik Helliesen

Frisk bris

Et annet kjennetegn på en Hydrolift finner du bakerst, der det som regel er rikelig med motorisering. Bård Eker liker fart og spenning i mange former, og selger blant annet Ducati motorsykler via Eker Performance.

Den 26 fot lange skjærgårdsjeepen X-26 S R på bildene er utstyrt med det største alternativet, to Mercury V8 påhengsmotorer på 4,6 liter og 300 hk hver. Samlet effekt på 600 hk skal gi en hastighet på over 70 knop, ifølge produsenten. Til sammen åtte personer kan nyte den friske brisen når V8-erene får løpe fritt, og for den som ikke sover urolig skal det være 2 + 1 sengeplasser om bord. Startpris er 1.365.000 kroner og produsenten oppgir at noen få båter er ledig til sommeren.

OVER 70: Hydrolift X-26 S tåler to V8-ere på hekken, noe som gir 600hk og en toppfart på over 70 knop. Foto: Fredrik Helliesen

Fartsglad

Men dersom overnatting er prioritert, bør du kanskje gå opp til X-32 S. Hydrolift forteller at den viderefører det de kaller modul-tenking for å skape innovative løsninger om bord.

En tolkning av det utsagnet kan være at her får familiens mest fartsglade medlem mulighet til å fremme en rekke gode argumenter for båtkjøp, forankret i fasiliteter som gjør livet til sjøs mer komfortabelt.

Toalett, garderobe og 2+2 sengeplasser er på listen over bestykning. Antall Mercury V8-ere på hekken har økt fra to til tre, og med 900 hk oppgis topphastigheten til 78 knop. Drivstofftankene er på 350 eller 545 liter avhengig av motorisering, og skulle noen trenge et glass kaldt vann har de også bygget inn en 40 liters ferskvanns-tank. Prisen starter på 2.390.000 kroner, men du bør være oppmerksom på at de først har ledige båter fra september 2022.

Litt av alt

For den som gjerne vil ha en blanding av luksus, fart og mye uteplass, har Windy nylig lansert SLR/SR 60. Båtens design er tydelig inspirert av det som gjerne kalles «tendere» til store yachter.

Det blir feil å omtale en 60-fots båt på 16 tonn som en lettbåt, men det er nettopp denne typen farkoster eierne av digre yachter bruker for å komme seg inn til land, frakte gjester eller bare ta seg en luftetur i. Linjene og det sorte skroget bringer tankene hen til Wally og deres serie med tendere på 43 og 48 fot.

Windy SLR60/SR60 Foto: Windy Boats

Gedigen solseng

Windy SLR/SR60 har rikelig med sitteplasser på dekk, både under tak og i mer solrike områder. En sittegruppe med sofa og spisebord midtskips ser ut som et fristende sted å servere fersk fangst og en kjølig forfriskning.

Bakerst er det en gedigen solseng, der det går an å ta en cowboy-strekk etter lunchen. Nede under dekk er det fire sengeplasser, salong og muligheter for å lage mat til de som har benket seg rundt bordet. Fremdriften besørges av tre Volvo Penta IPS 650, som skal gi en toppfart på 43 knop. Prisen er oppgitt i euro, og starter på 2.467.000 EUR eks. mva. (Vi gjør oppmerksom på at Windy Boats eies av Trygve Hegnars Periscopus AS, som også gir ut Finansavisen og ABC Nyheter.)

Nærkontakt

Det finnes også alternativer for de med noe mindre budsjett, og færre krav til å holde seg tørr.

Det å være på sjøen handler jo i stor grad om å være i nærkontakt med elementene, og sånn sett gir nyheten kalt «Fliterboard» full valuta for pengene.

SER LETT UT: På bildene fra produsenten ser det ganske enkelt ut å kjøre Fliterboard, men gamle minner fra den gangen windsurfing var nytt spøker i bakhodet. Foto: Phil Gallagher / Fliteboard

Konstruksjonen består av et brett med kjøl, og en hydrofoil-vinge med propell nederst på kjølen. Hensikten skal være å kunne surfe hvor som helst, på et brett som «svever» over vannet.

Batteriene skal vare i to timer, og på de medfølgende pressebildene ser det lekende lett ut å mestre teknikken. Hastigheten oppgis til maks 50 km/t, og startpris er 149.500 kroner.