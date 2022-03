Denne artikkelen ble først publisert av Finansavisen Motor.



Etter hvert som folk igjen dukker frem bak munnbindet begynner båtfolket å trekke presenningen av de vinterlagrede farkostene.

Mange har nok savnet å kunne gå på båtmesser for å se på nyheter, og kanskje gå til innkjøp av noe litt større enn de hadde i fjor.

Administrerende direktør i Princess Yachts West for Sverige Norge og Danmark Benny Martinsson er en av de som gleder seg til den flytende båtmessen på Eriksberg i Gøteborg.

TRIVELIG: De samme vinduene som ser litt snodig ut fra utsiden, skaper et veldig trivelig innemiljø om bord i Princess Y72 Foto: Princess Yachts

Åtte nyheter

Der har de planlagt å vise frem ikke mindre enn åtte nye båter, og ifølge pressemeldingen får to båter premiere på utstillingen.

Modellene som kjører kortesje fra Princess marina på Vinden til Eriksberg er V40, F45, F50, F55, V60, S66 og de to helt nye V50 og Y72. Sistnevnte er som navnet indikerer 72 fot, eller 22 meter for de som helst bruker det.

Lengden er utnyttet til fulle for å gi mest mulig plass om bord, men resultatet er på grensen til estetiske idealer.

Minner om bil

Designen skal være utarbeidet av marine-arkitektene Olesinski og det kjente design-huset Pininfarina. De store vinduene langs siden har fått en buet avslutning som minner om det enkelte bilprodusenter gjør for å skape en mer coupe-lignende profil. Det er bare delvis vellykket fra utsiden, da de vertikale sprossene bryter med de ellers myke linjene.

DYKTIG PÅ INTERIØR: Princess har vunnet flere priser fra forskjellige båtmagasiner for godt håndverk, og det er lekkert om bord i Princess V50. Foto: Princess Yachts / George Edwards

Boltreplass

Sett fra innsiden derimot er det en veldig god ide med store vindusflater, som skaper et lyst og trivelig oppholdsrom med moderne design. På øverste dekk har flybridge også blitt strukket ut hele veien til akterenden, med mye boltreplass som resultat. Princess opplyser at Y72 vil bli utstyrt med to V12-ere fra MAN som hver yter 1.650 hk, og skal gi en toppfart på 34 knop.

Neste generasjon Joystick

Den andre nyheten V50 er en mer tradisjonell båt slik en kjenner det fra Princess. Den er imidlertid utstyrt med det nye systemet «Easy Boating» fra Volvo Penta, som er neste generasjon styringssystem for store båter og yachter i denne klassen.

Den kobler alle funksjoner som en normalt utfører til joystick kontroller, og det skal være mulig å plassere opp til seks joysticker på forskjellige steder i båten.

MER TRADISJONELL: Princess V50 har et mer tradisjonelt utseende, slik en er vant med fra Princess. Foto: Princess Yachts / George Edwards

Uten avdrift

«Easy Docking» endrer på hvordan gass-håndtakene reagerer, ved å slure kløtsjen slik at en kan manøvrere i ned til 2-3 knop. Systemet kompenserer også for avdrift grunnet vind og strøm i vannet. Ved kjøring i høy sjø skal det også være mulig å bruke joystick montert på førerposisjon i stedet for ratt, som samarbeider med autopilot for å holde stø kurs.

Andre funksjoner som dynamisk posisjonering for å holde båten i en posisjon uten avdrift, samt variabel baug-propell er også integrert. Finansavisen Motor kommer tilbake med en litt større sak fra båtmessen når den har åpnet.