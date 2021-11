Avtroppende daglig leder Henrik Askvik vil fremdeles være involvert i den daglige driften av Askeladden, men i en rolle som arbeidende styreleder.

— Vi har lagt noen svært gode år bak oss, og timingen er perfekt for at Jonathan tar over som daglig leder, sier avtroppende daglig leder Henrik Askvik i en pressemelding.

Dyrstad har vært salgs- og driftssjef i selskapet siden 2012, og har sammen med Askvik og teknisk sjef Torry D. Haugland utgjort lederteamet i Askeladden.

Inn i fremtiden



Nå er han, sammen med Haugland, klar for å ta båtprodusenten inn i fremtiden.

— Jeg gleder meg veldig. Askeladden har blitt en stor og

viktig del av livet mitt, og dette føles som et naturlig steg for meg å ta. Henrik vil jo fremdeles være med oss, og dele av sine erfaringer, så jeg føler meg veldig trygg på at overgangen blir smidig og enkel. Både for oss og våre kunder, forhandlere og samarbeidspartnere, sier ny daglig leder i Askeladden Boats, Jonathan Dyrstad.

Styret i Askeladden er svært fornøyd med å få Jonathan inn som daglig leder, og ser frem til at selskapet utvikler seg videre under hans ledelse.

– Jonathan er mer enn kvalifisert for jobben. Og sammen med Torry D. Haugland vil de utgjøre et svært erfarent, kompetent og fremtidsrettet lederteam. Askeladden er i gode, trygge hender, sier avtroppende styreleder Svein Milford.

Selskapet og dets aksjonærer ønsker samtidig å takke avtroppende styreleder Svein Milford for hans viktige bidrag på reisen frem til den suksessen selskapet nå opplever.