Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.

En del av dagens kjøpere av yachter vil «leke seg» andre steder enn i Middelhavet og Karibia. Flere av dem besøker Norge og noen drar til Kamtsjatkahalvøya for å stå på ski.

Myntet på eventyrere

Apex er myntet på denne kundegruppen. Konseptet er utviklet av Lloyd Werft Bremerhavne sammen med The A group som har designet eksteriøret.

Apex har en form som minner er en blanding av skip, offshorefartøy og yacht. Men det er ikke tvil om at gjestene vil kose seg om bord i den 115 meter lange og 18,5 meter brede yachten. Det lugarer til 22 gjester om bord. De kan «breie seg» på 2.500 kvadratmeter fordelt på lugarer på hoved- og mellomdekket, flere salonger, spisestue og velværeavdeling. På det øvre dekket er den en spiseplass med formidable utsikt. Gjestene betjenes av et mannskap på opptil 48 personer.

GIGANTISKE GLASS: Vinduspanelene er noe av det største som til nå er brukt på en yacht. Apex får en marsjfart på 16 knop. Foto: Apex

Høy marsjfart

Verftet har planlagt å utstyre Apex med en motorkraft på cirka 15.000 hester. Det vil gi giganten en toppfart på 19 knop og med en marsjfart på 16 knop har du en rekkevidde på 9.000 nautiske mil. På akterdekket er det landingsplass for helikopter som kan lagres i en garasje under dekket. De to store tenderne er plassert i nisjer på hver side av skroget. Svømmebassenget på akterdekket er 18 meter langt.

Sannsynligvis vil det koste et sted mellom tre og fire milliarder kroner å bygge yachten. Verftet er ferdig med alle de tekniske løsningene og beregningene, men interiøret kan justeres både ute og inne.