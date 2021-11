Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Selv om Kjell Inge Røkke insisterer på at superyachten «REV Ocean» er et forskningsskip som skal takle arktiske strøk, er det sol og bading som forbindes med cruise.

Den europeiske kunden til Antonini Navis nye 56-meters prosjekt vil nok cruise i Middelhavet, men yachten dimensjoneres for å takle is og kulde også.

Inspirert av Espen Øino

Verftet i La Spezia ble kjøpt av Walter Antonini i 1977. Aktiviteten har i stor grad dreid seg om «profesjonelle» oppdrag.

For et par år siden introduserte verftet sin første yacht. Basert på en 40 meter lang plattform kan verftet produsere modellen i tre litt forskjellige versjoner. UP 40 som de kaller plattformen, er langt mer konvensjonell enn OPV 56. 56-meteren er et radikalt prosjekt utviklet for en europeisk kunde av Fulvio De Simoni sammen med verftet.

MER KONVENSJONELL: UP 40 er den første modellen i yacht-segmentet til Antonini Navi.

Tekniske detaljer har hverken verftet eller konstruktøren avslørt ennå. Det vi vet er at yachten blir bygget i aluminium og at skroget forsterkes slik at den kan bevege seg i farvann med mye is. På dekket forut blir det landingsplass for helikopter.

Det er veldig lett å ymte frempå at kunden har fortalt at han liker «Skat» og de yachtene som Espen Øino har utviklet sammen med Silver Yachts.

De er lange, smale, kantete og bygges i aluminium i Australia.

DJERV DESIGN: Eieren av 56-meteren og designeren Fulvio De Simoni har latt seg inspirere av blant annet «Bold» som Espen Øino designet for Silver Yachts. Den 85 meter lange yachten ble levert i 2019. Foto: Pål Silberg / Finansavisen

Filosofien bak yachtene til Silver er at de skal være så billige som mulig i drift. Derfor er de smale og derfor bruker verftet aluminium.

Den minste yachten til Silver er 73 meter lang, men Øino har skisser som viser «Silver Global». Den er 100 meter lang og vil sikkert komme til å koste over to milliarder kroner.

STYRER FRA TOPPEN: Det øvre dekket er reservert skipperen. På dekket under, med boblebad og balkonger har eieren sin leilighet.

Patruljerer ikke

Det militære uttrykket til OPV 56 er tatt inn i navnet.

Offshore Patrol Vessel har verftet forkortet til OPV. Selv om formen er spesiell, blant annet med den sorte «hatten» som rommer styrehuset, et slankt forskip med høye skrogsider, en aggressiv utformet baug og «dekor» som kan minne litt om utskytningsrør for torpedoer, så dreier det seg om en luksusyacht med et volum som kryper akkurat under grensen på 500 tonn.

Det lange, lave, åpne akterdekket har en flate på over 150 kvadratmeter. Kunden har bestemt seg for et sort svømmebasseng. Resten av møblene på akterdekket er løse. Under akterdekket er det en rommelig garasje med plass til en stor tender og fire vannscootere samt rikelig med lagerplass.

ET FUTURISTISK PREG: Interiøret er moderne med lyse farger og gir et «svevende» inntrykk.

Eget eierdekk

Fra akterdekket kommer du inn i en lang, tilnærmet rektangulær salong. I akterkant er det sittegrupper og i forkant finner du spiseplass til 12 personer. Mannskapet preparerer mat og drikke i en funksjonell bysse på det nedre dekket og sender den opp til et pantry på hoveddekket med matheis.

En trapp leder fra byssa og mannskapets lugarer opp til pantry.

Hvis du ikke blir tildelt VIP-lugaren, bruker du en trapp ned til de fire gjestelugarene omtrent midt i salongen. Får du VIP-lugaren, kan du boltre deg i noe som minner om en juniorsuite forut på hoveddekket.

DISPONERER MYE PLASS: Eieren kan boltre seg med stort soverom, egen salong og masse uteplass.

Eieren av OPV 56 har nemlig reservert hele mellomdekket til seg selv. I forkant av soverommet med gedigen utsikt kan eieren dyppe seg i et boblebad.

Fra soverommet er det utgang til faste balkonger på begge sider. Balkongene er skjermet av brovingene en etasje opp. Eieren har privat salong og egen TV-stue. Fra TV-stuen er det utgang til dekket hvor han kan innta middag i friluft.

Leiligheten kommer du via en trapp som munner ut i en liten gang. Det er derfor ingenting i veien for at du inviteres opp i TV-stuen eller på en bedre middag på dekk. Den nevnte «hatten» på toppen av yachten inneholder et rommelig styrehus og en ditto skipperlugar.

Antonini Navi har ikke antydet hva de skal ha for jobben med å bygge yachten. Vi tror prisen vil være rett i underkant av 500 millioner kroner.