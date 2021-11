Ny redningsskøyte skal sikre Skagerrak

STAVANGER: Det var en festdag i Stavanger da RS 173 «Erling Skjalgsson» ble døpt torsdag formiddag. Gudmor var ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun.

Hoved-donatoren bak den nye redningsskøyta er Stavanger-bosatte Knut Rafto gjennom selskapet KNR Invest AS. I tillegg har et stort lokalt engasjement og giverglede i Farsund og nærliggende kommuner sørget for at sørlandsbyen nå får en helt ny redningsskøyte som skal operere i havområdene mellom Egersund i vest og Flekkerøya i øst.

Fargefyrverkeri da den nye redningsskøyta RS 173 «Erling Skjalgsson» ble døpt i Stavanger torsdag. Foto: Redningsselskapet

– Dette er en stor dag for oss i Redningsselskapet, men også for alle i Farsund. De har nå fått en topp moderne redningsskøyte som blir en viktig ressurs når minuttene, og av og til sekundene, teller. Skøyta vil fortsette å trygge både de som har yrket sitt til sjøs og de som bruker sjøen på fritiden, sier generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind.

"Erling Skjalgsson" Klasse: Ulstein Slepekraft: 12 tonn Toppfart: 38 knop Skrog: Aluminium, vil tåle 6,5 G Skroglengde: 22 meter Største bredde: 6,26 meter Dypgang: 1,2 meter Framdrift: Rolls-Royce Vannjet Motorer: To MTU hver på 1 660 hk, totalt 3 600 hk Brannkapasitet: 4000 liter vann i minuttet Andre fartøy i Ulstein-klassen: RS 158 «Idar Ulstein» (2015), RS 168 «Hans Herman Horn» (2018) og RS 169 «Odd Fellow III» (2019).

RS 173 «Erling Skjalgsson» er en skøyte i Ulstein-klassen, og har en rekkevidde på hele 400 nautiske mil, samt slepekraft på 12 tonn. I tillegg går den mer enn ti knop raskere enn forgjengeren. Skøyta er bygget hos Swede Ship Marine, og prisen er nærmere 50 millioner kroner.

– Behov for en stor, rask og kraftig redningsskøyte

Historisk sett har det gjennom årene vært store forlis med blant annet sjarkfiskere og turister i området skøyta nå stasjoneres. Så sent som 1. oktober i år ble to fisketurister reddet i en dramatisk redningsaksjon utenfor Farsund. Turistene klamret seg til et sjømerke i fem meter høye bølger før en redningsmann fra redningsskøyta «Skomvær III» gikk i sjøen for å hjelpe de to fiskerne. Hendelsen endte heldigvis godt.

– Det er behov for en stor, rask og kraftig redningsskøyte i Skagerrak. Ved å stasjonere RS 173 «Erling Skjalgsson» i Farsund utnytter vi denne redningsskøytas kapasitet på beste måte, sier Rikke Lind.

– Setter pris på tryggheten

Det er Knut Rafto gjennom selskapet KNR Invest AS som er hoved-donatoren bak den nye skøyta. Rafto er tidligere forretningsmann og har hatt et nært forhold til sjøen og havet i hele sitt liv. Han er opprinnelig bergenser, men har de siste 50 årene bodd i Stavanger.

– Jeg er glad for å kunne bidra til å trygge kysten ytterligere. Jeg har selv hatt mye glede av å ferdes i det våte element, og setter pris på tryggheten som redningsskøytene og Redningsselskapet til enhver tid kan bistå med. Sjøen betyr mye for mange, og god beredskap i distriktene er viktig. Det er en stor dag for meg å endelig se RS 173 «Erling Skjalgsson» på vannet, sier Rafto.

I tillegg til Rafto har Farsund kommune donert 500 000 kroner til den nye redningsskøyta. Også de nærliggende kommunene Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord har bidratt med 50 000 kroner hver, i tillegg til flere lokale givere og foreninger.

– Vi er glade for å kunne bidra til en ny redningsskøyte som skal være med å sikre Skagerrak, og vi ser frem til at skøyta kommer til byen vår, sier ordfører i Farsund, Arnt Abrahamsen.