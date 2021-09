Denne artikkelen ble først publisert av Finansavisen Motor.



Sanlorenzo begynte for et par år siden å puste Ferretti-gruppen i nakken når det gjaldt hvem som skulle være den nest største produsenten av yachter etter Azimut-Bennetti.

Ferretti-gruppen vil ikke lengre bidra til statistikken og Sanlorenzo suser frem med nye modeller og en solid kontraktsportefølje.

Varmt hvetebrød

Eieren av den første 61,5 meter lange, nye stålyachten til Sanlorenzo har kalt yachten for Cloud 9.

Det italienske verftet har to yachter til av den samme modellen under bygging. Helt like blir nok de tre yachtene ikke. Ombord i Cloud 9 har eieren valgt å ha hele mellomdekket for seg selv.

Adkomsten skjer via heis fra hoveddekket. En mer beskjeden eier vil kanskje ha lugaren sin på hoveddekket og bruke mellomdekket til en storslagen salong.

BESKJEDENT EKSTERIØR: Sanlorenzos nye 62-meter fremstår som ganske anonym. Verftet har utviklet hele yachten selv. Foto: Sanlorenzo

Sanlorenzo, Amels og Heesen kjemper om de samme kundene som er på jakt etter yachter som er 50 meter pluss. De tre verftene har ferdige modeller som du innen rimelighetens grenser kan tilpasse til dine egne preferanser. De produserer i stål.

Plattformen er ferdig så leveringstiden er rimelig kort. Heesen er imidlertid så godt som «utsolgt» frem til sommeren 2022.

Amels har en Espen Øino-designet 60-meter til salgs med levering i 2023 og en limited edition på 74 meter som kan leveres i 2024.

FIN UTSIKT: Eieren har formidabel utsikt fra soverommet. Sengen er selvsagt plassert slik at han kan nyte den. Fra soverommet er det dører til fordekket med svømmebasseng. Foto: Sanlorenzo

Prislappen på 74-meteren er cirka én milliard kroner. Superyachtavdelingen til Sanlorenzo hadde ved årsskiftet 23 yachter under bygging i La Spezia. Alle er solgt.

Opp i skyene

Kjøperen av Cloud 9, Brett Blundy, er fra Australia og er åpenbart en person med sans for båtliv og soverom med utsikt. Hvis du tror det er hans niende yacht, tar du feil.

Cloud 9 ble for første gang registrert i 2009. Den 60 meter lange yachten ble solgt i 2015. I 2017 fikk Blundy levert en ny, 74 meter lang Cloud 9 fra det italienske CRN-verftet i Ancona.

Ombord i denne yachten, akkurat som om bord i Sanlorenzo-yachten, hadde eieren reservert den beste plassen til seg selv.

ADSKILT: Spiseplassen og salongen er skilt med en vegg i glass. Foto: Sanlorenzo

CRN-yachten med plass til 16 gjester, klassifiserer som passasjerskip. Den er derfor dyr i drift. Om det er årsaken til at eieren la den ut for salg nesten umiddelbart vet vi ikke.

CRN-yachten, med en prislapp på 850 millioner kroner, ble solgt i april 2019. I år kan Blundy cruise rundt med en splitter ny yacht som «bare» har plass til 12 gjester og derfor betegnes som et privat luksusfartøy.

Etter planen blir det cruise i Middelhavet i år. Blundy kan imidlertid trygt legge ut på langtur. Nøyer han seg med 11 knop, rekker drivstoffet om bord til en tur på 5.000 nautiske mil.

STOR STRANDKLUBB: Standklubben er totalt på 132 kvadratmeter. Foto: Sanlorenzo

Verftet har selv utviklet og designet Sanlorenzo 62Steel. Eksteriøret er stramt og enkelt, men yachten har ikke ekstreme linjer.

Om det er mulig å lande med helikopter på det lange fordekket, vet vi ikke. Fordekket er en del av uteplassen til eierlugaren på mellomdekket. Det inneholder solsenger, et lite svømmebasseng og massevis av plass til sittegrupper.

Fra uteplassen kan du vandre rett inn i et gigantisk soverom med 180-graders utsikt. Den store lugaren er tilknyttet en salong på 67 kvadratmeter. Fra salongen er det utgang til dekksplass akter hvor du sammen med utvalgte gjester kan nyte en bedre middag i friluft rundt et rundt bord.

EGET SVØMMEBASSENG: Gjestene kan boltre seg på et stort akterdekk. Foto: Sanlorenzo

Spiseplass til 16

På hoveddekket er det plass til ti gjester i fem lugarer. Her finner du også et massasjerom.

Selve salongen på hoveddekket er på 90 kvadratmeter. Den er delt opp i en spisestue med bord som har plass til 16 gjester og en stue. Oppdelingen er en glassvegg som eventuelt kan blendes slik at det ikke er innsyn mellom de to rommene.

Fra salongen er det utgang til akterdekket som har svømmebasseng med glassbunn.

Under akterdekket befinner rosinen i pølsa seg – en strandklubb på 92 kvadratmeter som ved hjelp av foldbare sider kan åpnes opp og utvides med 40 kvadratmeter.

Verftet har klart dette ved å lage garasjer på sidene til lettbåtene. På styrbord side lagres en ni meter lang lettbåt. På babord side finner du lettbåten som mannskapet skal bruke. Her er det også plass til å lagre vannscootere og andre vannleker.

MYE UTEPLASS: Yachten har ikke et tradisjonelt soldekk. Den store strandklubben kan utvides med «balkonger». Foto: Sanlorenzo

Mannskapet, med unntak av skipperen som har sin lugar i tilknytning til et lite styrehus på toppen av yachten, bor på det nedre dekket. Et mannskap på totalt 13 personer er ikke så alt for mye om bord i en såpass stor yacht.

Byssa befinner seg også på det nedre dekket. Under byssa, på det som kalles tankdekket, er det et serviceområde med vaskeri, lager, fryse- og kjølerom, rom for å ta hånd om avfall og maskiner som omdanner saltvann til ferskvann.

Sanlorenzo 62Steel leveres med to Caterpillar-motorer med en effekt på 2.300 hester. Motorene gir yachten en toppfart på 16,5 knop.