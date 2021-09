Full fart på båtmessen i Cannes

Denne artikkelen ble først publisert av Finansavisen Motor.



De italienske verftene viste seg virkelig frem i Frankrike i september, sammen med engelske og franske storprodusenter som Princess og Beneteau.

Nytt flaggskip

Azimut Grande Trideck + One er den største yachten det italienske verftet kan levere. Vil du ha noe som er større enn 38 meter, må du henvende deg til Benetti som er en del av Azimut-gruppen.

Det noe underlige navnet henspiller på at yachten har uteplass på tre dekk pluss en stor strandklubb. Lettbåtene lagres mellom motorene og strandklubben. Alberto Mancini har stått for stylingen av yachten.

Han har gitt den en ganske moderat, moderne form med store vinduer både i skrog og overbygg. Oppdelingen under dekk er tradisjonell med fire lugarer på det nedre dekket, eierlugar på hoveddekket og en VIP-lugar på brodekket.

Vil du ha en fornøyd skipper som bor godt, bør du la han få VIP-lugaren som ligger rett bak styrehuset.

MODERNE FAMILIEBÅT: Du trenger bare båtførerprøven for å kjøre den nye 53-foteren til Azimut. Den leveres med 2 x 725 hestekrefter koblet til Volvo pod-drev. Toppfarten er 31 knop. Foto: Azimut

2 x flybridge

Azimut 68 og 53 er litt mere folkelige modeller. Begge er designet av Alberto Mancini.

Formen er en slags moderne tradisjonalisme. Om bord i 68-foteren, som er 21 meter lang, har du et hav av plass og en gigantisk eierlugar på det nedre dekket. Den utnytter hele skrogbredden som er på drøyt fem meter. Denne båten har også en flott flybridge.

På lillesøsteren, som er snaut 17 meter lang, har flybridgen en stor fast solseng i forkant av styreposisjonen, men ellers er plassen begrenset. Som standard leveres båten med tre lugarer.

Langturer

Magellano 66 har alt det en turbåt skal ha, men du må nøye deg med en relativt beskjeden fart. 2 x 800 hester gir en toppfart på 23 knop. Skroget er utviklet for å kunne takle en marsjfart på 19 knop. Båten er 20,15 meter lang og 5,4 meter bred.

Du får Magellano 66 med tre eller fire lugarer pluss en mannskapslugar med to køyer under cockpitdørken. Hoveddekket er ryddig disponert til en førerplass med to seter, U-formet bysse vis-a-vis førerplassen, spiseplass til seks personer og en salong med L-formet sittegruppe.