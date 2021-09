Denne artikkelen ble først publisert av Finansavisen Motor.

Grand Banks, og båter som ligner, appellerer nok først og fremst til tradisjonalistene. Selv om den nye 85-foteren ikke er like klumpete og bastant som båtene det Singapore-baserte verftet leverte før, er stilen umiskjennelig amerikansk.

Nykommeren GB 85 ser vi på som en krysning mellom Eastbay, som var «racerbåtene» til Grand Banks og trålerne som måtte ha gigantiske motorer for å oppnå en toppfart på snaut 20 knop.

Seiler ved roret

Grand Banks ble ved sin lest litt for lenge og tviholdt på sin DNA til den nesten tok knekken på verftet. Rundt 2010 rant pengene mye fortere ut av sekken enn de rant inn. Dansken Heine Askaer-Jernsen, som tilfeldigvis også er båtentusiast og Grand Banks-eier, kom inn som styreformann. Han tok grep, og det viktigste var å kjøpe den lille australske motorbåtprodusenten Palm Beach og la eieren av Palm Beach, seileren Mark Richards, overta styringen av hele butikken.

Richards har deltatt i OL og han har vært sjef på noen av verdens største, raskeste og mest avanserte yachter. Før pøste Grand Banks på med glassfiber og polyester for å bygge sterkt nok, og som regel mye mer enn det, og verftet bygde interiøret i massivt treverk. Richards skjønte at det var en utdatert metode som krevde store motorer som ga et uforholdsmessig høyt forbruk av diesel. Styreformannen visste at kjernekundene til Grand Banks brukte båten til mer enn en kjapp helgetur i ny og ne.

Vi kan sammenfatte de to herrenes tanker til: «Hyggelig om bord på langtur uten rekkeviddeangst». Ifølge verftet har GB 85 en rekkevidde på 1.000 nautiske mil med en fart på 20 knop. Halverer du farten, tredobler du rekkevidden. Nøyer du deg med ti knop, bruker de to Volvo-motorene til sammen tre liter diesel per nautisk mil.

Lettvekter

Grand Banks er ikke alene om å skryte av hvor avansert de konstruerer og bygger og hvor lette båtene deres er. Princess oppgir at deres 85-foter med flybridge veier 78 tonn. Azimuts 27-meter veier omtrent det samme. Grand Banks har greid å skrape vekten til 49 tonn. Som standard leveres GB 85 med to Volvo-motorer på 1.000 hestekrefter. Motorene er koblet til pod-drev. Det er mer effektivt enn propeller koblet til motorene med faste aksler. Velger du aksel- alternativet, som mange langturentusiaster nok fortsatt foretrekker, må du gå opp litt i motorstørrelse – til 2 x 1.300 hestekrefter.

SKYLOUNGE: Den eneste førerplassen om bord befinner seg på flybridgen. Foto: Grand Banks

GB 85 er en typisk «amerikaner». Baugen er høy og hekken lav. Overbygget virker dominerende, særlig hvis du velger løsningen med Skylounge – en flybridge som er lukket. Den første som bestilte gjorde det og det vil nok de fleste gjøre. Den eneste førerplassen om bord befinner seg på flybridgen. Åpen båt er fint i godt vær, men skal du på langtur er det en fordel å kunne sitte varmt og lunt til rors. Skyloungen er i tillegg en salong hvor du kan få en liten bysseseksjon eller toalett – så du slipper å bevege deg til underetasjen for å gå på do når du er underveis.

Selv med skylounge er det en god del plass i friluft på flybridgen. Litt begrenset blir den med jolla plassert her. Alternativet er å ha jolla på badeplattformen. GB 85 har nemlig ikke garasje til lettbåten.

God plass til mannskap

Du kommer til flybridgen via en trapp fra salongen på hoveddekket. Salongen på hoveddekket kan justeres litt, men basisen er gitt. Forut ved vindskjermen finner du en velutstyrt, effektiv og rasjonell bysse. Liten plass mellom to motstående benker gjør at det bare er en person som kan jobbe i byssa av gangen. Rett bak byssa finner du spiseplassen som med litt godvilje har plass til åtte personer. Fra spiseplassen er det ett trinn ned til en rommelig salong med store vinduer. Derfra går du videre ut gjennom en dør til akterdekket som kan innredes på forskjellige måter.

EGEN SPISESTUE: Spiseplassen befinner seg ved veggen mot kjøkkenet. Den kan ha forskjellige løsninger. Foto: Grand Banks

Det nedre dekket er på sett og vis tredelt. Akter finner du maskinrommet som er stort og luftig. I forkant av maskinrommet har du plass til mannskap. De disponerer to lugarer som, sett i forhold til størrelsen på båten, er «formidable». Mannskapet har også sin egen bysse og en liten sittegruppe.

I den fremtre delen av skroget har du mange sjongleringsmuligheter. Du kan velge mellom tre eller fire lugarer. Nøyer du deg med tre lugarer, får du en rommelig eierlugar og et lite, ekstra rom som egentlig ikke er så veldig brukbart. Men rommet gjør at det blir bedre plass å bevege seg på og mer lys i gangen som trappen fra salongen munner ut i.