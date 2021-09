Rekordsommer for redningsskøytene

– Det er gledelig at folk velger båtlivet på sin norgesferie, men trafikkvekst på sjøen fører til at beredskapen stadig settes på prøve. Dette har vi i Redningsselskapet forberedt oss på gjennom satsing på ny teknologi og nye, moderne redningsskøyter og beredskapsfartøyer, sier Rikke Lind, generalsekretær i Redningsselskapet, i en pressemelding.

Totalt har redningsskøytene denne sommeren utført 4743 oppdrag mot 4407 i 2020 og 3625 i 2019. 20 liv er reddet og 52 fartøyer er berget i løpet av sommermånedene.

Hovedgrunnen til at redningsskøytene rykker ut er fremdriftshavarier. Det innebærer alt fra motorstopp til dregg som sitter fast, slik at man ikke kommer seg videre på turen.

– Vi er tilfredse med samhandlingen med politiet og andre aktører innen kystberedskapen, men vi ser behov for å styrke dette samarbeidet ytterligere og gjennomføre flere felles øvelser, sier Lind.

I løpet av sommermånedene bistod Redningsselskapet med å trekke 341 båter av grunn, mot 304 i 2020 og 267 i 2019. I Trøndelag har for eksempel antallet grunnstøtinger nesten doblet seg, fra 12 i fjor sommer til 20 denne sommeren, samtidig som den generelle oppdragsmengden i fylket har økt med 25 prosent.

–Med rekordmange som deler sjøen er det ikke uventet at det blir flere oppdrag og flere grunnstøtinger. Dette er som regel udramatiske rutineoppdrag for våre mannskaper, men å gå på skjær kan nok oppleves dramatisk nok for mange, sier direktør sjø Tobias Bang-Hansen. Han er ansvarlig for driften og beredskapen som Redningsselskapets redningsskøyter står for.