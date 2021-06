– Dette er spådd å bli en rekordsommer uten like. Vi ønsker for alt i verden å unngå at det også blir rekord i antall ulykker og dødsfall, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til i en pressemelding.

På vegne av organisasjonen har Respons Analyse gjennomført en landsrepresentativ undersøkelse som viser at 4 av 10 nordmenn har vært på fest i båt.

– Det er høye tall. Vi vet at alkohol og båt er forbundet med risiko, og at det øker sannsynligheten for at noe går galt. Jeg vil oppfordre på det sterkeste til å ikke ta festen i båten, sier Eriksrud.

Hun minner om at alkohol gjør båtlivet farligere.

– Du blir mer impulsiv og risikovillig. Samtidig gjør det deg sløvere, gir tregere reaksjonsevne og man håndterer uforutsette ting dårligere. Det er en farlig kombinasjon, sier Eriksrud.

Om undersøkelsen: Totalt antall spurte: 1097 Spørsmål 4. Har du noen gang vært på fest i en båt? Ja, én gang – 8 %

Ja, flere ganger – 29 %

Ja (totalt, slått sammen) – 37 %

Nei – 62 %

Vet ikke – 1 % Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse i perioden mars-april 2021. Utvalget på 1097 respondenter er landsrepresentativt og trukket tilfeldig fra webpanel etter CAWI-metoden. Deltakerne ble kontaktet med lenke til undersøkelsen på e-post.

Skjult trussel

Det er ikke uten grunn at organisasjonen advarer mot å ta festen i båten. I fjor omkom 20 personer på sjøen, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Halvparten av dem var alkohol- eller ruspåvirket.

I hvert fjerde av dødsfallene var båten fortøyd til kai.

– Mange tror nok at du må opp i fart for at båt skal bli farlig, men blander man inn alkohol og beruselse, kan selv det å ligge til kai være farlig. Med redusert koordinasjon og motorikk, øker sjansen for at det ender ille, sier Eriksrud.

Klar for sjøen

Sammen med de største aktørene på fritidsbåtfeltet, blant dem politiet, Redningsselskapet og Sjøfartsdirektoratet – koordinerer Av-og-til «Klar for sjøen»-samarbeidet. Målet er å informere båtfolk om farene ved å kombinere båt og alkohol.

– Det er et viktig og stort samarbeid som samler alle gode krefter på feltet, med mål om å forebygge og forhindre ulykker som følge av alkohol på sjøen, sier Eriksrud.

«Klar for sjøen»-samarbeidet har fem klare råd til de som skal ut i båt i sommer:

Bruk redningsvest eller flyteplagg, dødmannsknapp, kart og annet sikkerhetsutstyr.

Bli enig om hvem som skal føre båten og dermed skal holde seg edru – også til hjemturen.

Husk at uforutsette ting skjer på sjøen, også når du ligger til land. Når du er beruset takler du det dårligere.

Meld fra til politiet om uvettig kjøring eller mistanke om promillekjøring. Ring 02800.

