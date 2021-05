I 2012 var det kun 10 % som sjekket vesten årlig, I år vil hele 50 % gjøre det samme, viser en spørreundersøkelse utført av IPSOS på vegne av Redningsselskapet, går det fram av en pressemelding.

Den ferske undersøkelsen viser at mange av de som velger å ikke sjekker vesten, velger å droppe dette fordi de er usikre på hvordan det gjøres.

- Det er utrolig positivt at bevisstheten rundt viktigheten av årlig sjekk og vedlikehold øker blant norske vestbruker. Det er fortsatt et stykke igjen til at det å sjekke vesten er en godt innarbeidet rutine hos alle som ferdes på sjøen, og derfor ønsker vi å gi dem denne muligheten før sommeren, med å tilby hjelp til sjekk av vest for de som er usikre på hvordan dette skal gjøres, sier Kim Hagen Bertheussen, direktør for frivillighet og forebygging i Redningsselskapet.

«Sjekk Vesten-dagen»

Denne uken sprer Redningsselskapet budskapet og informasjon om hvordan man selv kan sjekke vesten, og på selve «Sjekk Vesten-dagen», lørdag 29.mai, kan du få hjelp og veiledning til å sjekke vesten av Redningsselskapets ansatte og frivillige i en rekke byer rundt om i landet.

Hvis du ikke har mulighet til å møte opp, finner du informasjon om hvordan du sjekker vesten her: www.rs.no/sjekkvesten. Her vil du også finne mer informasjon om Sjekk vesten-uken 2021.