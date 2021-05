​Tusenvis av båtskader hittil i år

– Aldri før har så mange benyttet seg av båt og båtliv og alt tyder på at årets båtsommer vil slå fjorårets rekordår – med god margin, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige, i en pressemelding.

Beregninger viser at forsikringsbransjen totalt allerede nå har mottatt over 2000 skader på fritidsbåter som skyldes ytre påvirkning (synkeskader, grunnstøtinger, kollisjoner og dårlig vær).

Nye regler

En ny forskrift gjør at det nå ikke blir lov å kjøre fortere enn 5 knop med fritidsbåt der det kan være fare for at folk bader. Gjensidige er redd for at mange ikke får dette med seg eller vil overholde reglene

– Gjensidige er opptatt av at de som ferdes på sjøen tar sikkerhet på alvor og forholder seg til hverandre på en god måte. Vi er derfor veldig fornøyd med alle lover og regler som innføres for å bedre sikkerheten til sjøs, sier Voll.

Ferske båteiere

Med rekordstort salg av nye og brukte båter, er Voll redd for at mange mangler helt grunnleggende kunnskaper om det å føre båt.

– I fjor så vi flere eksempler der «nye» båteiere skadet båten i det de skulle legge fra kai første gang, sier Voll, og fortsetter:

– En båt er ofte en stor investering og selv en liten ripe i skroget kan bli kostbart. Det er likevel personskader som bekymrer Gjensidige mest. En båt kan repareres, men blir de om bord eller en som ferdes ved sjøen alvorlig skadet, blir det fort verre.

Gjensidige vet av erfaring at politiet gjør en god jobb til sjøs, men samtidig har de begrensede ressurser til å kontrollere og følge opp alle.

– Ta med redningsvest til alle om bord, unngå høy fart og rusmidler og skaff deg kunnskap om det å føre en båt, før du kaster loss. Da er du godt på vei, avslutter Voll.