Sjøvettreglene gir deg noen grunnleggende regler for hvordan du ferdes sikkert i båt. Husk at ulykker skjer når du minst venter det, så ta høyde for det uventede.

1.Tenk sikkerhet: Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

2.Ta med nødvendig utstyr: Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

3.Respekter vær og farvann: Båten må bare benyttes under egnede forhold.

4.Følg sjøveisreglene: Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.

5.Bruk redningsvest eller flyteplagg: Det er påbudt å ha på seg flyteutstyr om bord i fritidsbåter under 8 meter. Fritidsbåter f.o.m. 8 meter skal ha egnet flyteutstyr til alle om bord.

6.Vær uthvilt og edru: Promillegrensen er 0,8 når du fører fritidsbåt under 15 meter.

7.Vis hensyn: Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.