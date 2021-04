Bygger fremtidens båtregister for Norge

Båteiere har i mange år kunnet velge mellom ulike båtregistre. Nå slås de to største sammen til ett register. Hensikten er at det skal bli enklere og tryggere for båteieren.

–Redningsselskapet eier både Småbåtregisteret og Securmark. Nå velger vi å slå sammen registrene for å få ett stort, trygt og fremtidsrettet register for alle båteierne i Norge, sier markedssjef Privat i Redningsselskapet, Nicolai Kristiansen i en pressemelding.

Stort forhandlernettverk

Kjetil Aa Skaare er stolt over å kunne presntere Norges største og mest komplette båtregister. Nå med et enda mer komlett tilbud til de som melder seg inn. Foto: Redningsselskapet

I over 30 år har Securmark levert tyverimerking og registrering av båter og båtmotorer. Tyverimerkingen vil fungere som tidligere, men informasjon om båt/motor og eier vil fremover lagres i Småbåtregisteret.

–Tyverimerkingen vår har både direkte og indirekte ført til at store verdier er kommet til rette igjen. Denne vil vi fortsette å levere gjennom vårt store forhandlernettverk. For båteierne betyr det at de får Skandinavias mest komplette tyverimerkingssystem og blir registrert i Norges største båtregister, sier daglig leder i Securmark, Kjetil Aa. Skaare.

Fremtidens båtregister

Ambisjonen til Redningsselskapet er bygge fremtidens båtregister som gjør det enkelt og trygt å være båteier.

–Med sammenslåingen vil vi øke kvaliteten på informasjonen som ligger i registeret. Samlet informasjon tilknyttet en registrert båt vil berikes når vi får inn informasjon om tyverimerking, samt at vi setter mer fokus på datakvalitet. Prisen blir den samme, men båteiere får et enda bedre produkt enn tidligere, sier Nicolai Kristiansen i Redningsselskapet.

STJÅLNE BÅTMOTORER: Sporing har ført til at mange får igjen båtmotorer som blir stjålet.Securmark har et unikt merkesystem som gjør det umulig for tyven og fjerne merkene. Foto: Redningsselskapet

I praksis betyr sammenslåingen at båteiere som allerede er registrert i Securmark overføres til Småbåtregisteret, og at nyregistreringer blir lagret i Småbåtregisteret. I 2021 vil det arbeides med å samkjøre registrene og forbedre produktene ytterligere for årene som kommer.

–Vi mener dette gjør det mer oversiktlig for båteierne. Enkelte forsikringsselskaper og båthavner krever registrering i et båtregister, og når det stjeles båter og båtutstyr for over 60 millioner kroner i året kan det være fornuftig med et velfungerende tyverimerkingssystem i tillegg. Nå får båteierne begge deler, sier Kjetil Aa. Skaare.

Se video: Hvordan utføre pålestikk