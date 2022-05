Rekordhøye strømpriser har vært en del av hverdagen for mange av oss det siste halvåret. Aldri har vi betalt mer for strømmen – det har skapt mye frustrasjon.

Noen av dem som har merket dette godt, er de som har elbil. Plutselig ble det mye dyrere å lade og bruke elbilen. Og lading av bil ble virkelig synlig på strømregningen.

Hvordan påvirker dette folks holdning til å ha elbil? Det har NAF forsøkt å finne ut av. I en undersøkelse utført av Norstat har de stilt dette spørsmålet til et representativt utvalg:

– Har de høye strømprisene gjort at interessen din for å eie elbil har sunket?

Resultatet kan nok overraske. Her svarer nemlig mer enn én av fire, nærmere bestemt 26 prosent, ja. Altså at interessen deres for elbil har sunket. Dette fordeler jeg jevnt mellom menn og kvinner.

1/3 av kostnadene

Til sammen 25 prosent svarer at de ikke vet/ikke har noen mening. Mens 50 prosent svarer at høye strømpriser ikke påvirker interessen for å eie elbil.

– Dette er overraskende tall når vi vet at strøm fortsatt er det desidert billigste drivstoffet. Det er ingen tvil om at det koster mindre å kjøre elbil enn andre biler. Lader du elbilen hjemme slipper du unna med om lag en tredjedel av drivstoffkostnadene til en bensin- eller dieselbileier i året sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF, i en pressemelding.

Brooms bilekspert Benny Christensen mener imidlertid det er grunn til å se litt bak tallene på disse svarene:

De aller fleste lader elbilen hjemme. Det gir også de laveste kostnadene. Foto: NTB Scanpix

Enkelt regnestykke

– Dette fremstår som om mange har endret mening om elbil, men slik tror jeg ikke nødvendigvis det er. Vi må ta med i beregningen at mange nordmenn fortsatt er skeptiske til elbil. Det er fortsatt relativt store kjøpegrupper som sier de ikke har noen planer om å kjøpe elbil. Enten fordi de mener elbilene ikke oppfyller deres behov – eller de rett og slett ikke ønsker å forlate bensin- og dieselbilene. Rekordhøye strømpriser er egnet til å underbygge deres skepsis. Det tror jeg kan forklare i alle fall noe av dette, sier Benny.

– Men det er ikke tvil om at elbil fortsatt er billigst å bruke?

– Nei, det regnestykket er ganske enkelt. Det finnes riktignok noen skrekkeksempler der hurtiglading av elbil er ekstremt dyrt, men det er unntak. Har man satt seg litt inn i dette markedet, er kostnaden for en elbil adskillig lavere. De fleste lader hjemme og da er besparelsen betydelig. Her skal vi også huske at prisen på bensin og diesel har gått mye opp de siste månedene. Ikke like mye som strømprisene. Men det merkes godt, dette også, sier Benny.

Prisen på hurtiglading kan variere mye, her er det viktig å sette seg litt inn i marked og vilkår først.

VW ID.4 er billigst

NAF har regnet på ulike bilmodellers drivstoffkostnader, basert på drivstofftype og forbruk. Eksempel-elbilene som er brukt i utregningene spenner fra store Audi e-tron, med høyt strømforbruk, til den lille folkebilen Nissan Leaf 40.

Den bilen som kom billigst ut er Volkswagen ID.4. Den har bare 26 prosent av drivstoffkostnadene til en gjennomsnittlig dieselbil.

Beregningene til NAF bygger på siste tilgjengelige priser på strøm- og drivstoffstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Drivstoffprisene er fra gjennomsnittet i februar for hele landet. Dette er noe lavere enn de aller høyeste toppene i mars. Strømprisene er gjennomsnittet for de siste tre månedene i 2021, inkludert nettleie, avgifter og strømstøtte.

Svært lønnsomt i nord

– Når det fortsatt lønner seg så mye med elbil når strømprisene er rekordhøye, lønner det seg enda mer når strømprisene blir mer normale igjen. Husk at bilen du kjøper skal du ha i ganske mange år, sier Sødal.

I dagens situasjon er det store variasjoner mellom nord og sør i landet.

– Det har aldri vært mer lønnsomt enn nå å velge elbil i Nord-Norge, der bensin og diesel vanligvis er dyrest og strømmen fortsatt er billig, slår NAF-rådgiveren fast.

Derfor dropper mange fortsatt å kjøpe elbil

Dette koster bilene i bruk:

Regnestykkene er med en årlig kjørelengde på 12 000 kilometer. For elbilene som er brukt som eksempel er det regnet med en snittpris for fjerde kvartal 2021 som var på 164,8 øre per kilowattime inkludert nettleie, avgifter og strømstøtte. For bensin- og dieselbil er utregningen gjort basert på gjennomsnittlig forbruk per kilometer.

