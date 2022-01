Subaru lanserer nye elbilkonsepter

Fullspekket med spoilere og lekre detaljer viser konseptbilen potensialet og muligheter i eksteriøret – både med tanke på estetikk og dynamikk. Sjekk spoilerne foran og bak, så vel som langs sidene og på tak.

- Legg også merke til det signalrøde skjørtet og de sortlakkerte aluminiumsfelgene. Kult, ikke sant? spør Subaru i en pressemelding.

Subaru har ingen konkret planer om å sette akkurat denne konseptmodellen i produksjon, men vil bruke responsen til inspirasjon i fremtidig produktutvikling. - Vi håper også at den kan være til inspirasjon for forventningsfulle, fremtidige Solterra-eiere her til lands! heter det i meldingen.

Helelektrisk racingbil Subaru STI E-RA Concept Foto: Subaru

På full fart inn i en ny æra

På samme bilmesse presenterte Subaru sitt motorsportselskap STI også den helelektriske racingbilen Subaru STI E-RA Concept. Også dette er en konseptbil som skal gi Subaru verdifull kunnskap og erfaring med ny teknologi – på full fart inn i en ny karbonfri æra i motorsporten.

Målet er at kraftpluggen i løpet av 2023 skal runde nordsløyfen på Nürbergring på rekordraske 6 minutter og 40 sekunder!