Den nye elbilen fra Audi er bygget med utgangspunkt i Audi Sport quattro S1, og skal kun lages i ett eksemplar. Den skal brukes av Ken Block og teamet hans, hvor Block og elbilen blir stjerner i filmprosjektet «Elektrikhana».

- Dette prosjektet knytter sammen den stolte Audi Sport-historien med den offensive og elektriske fremtidsvisjonen til Audi, sier Elin Sinervo, direktør for Audi Norge i Harald A. Møller AS, i en pressemelding.

Audi S1 e-tron quattro Hoonitron Foto: Audi

Entusiastisk hovedperson



Entusiastisk er også hovedpersonen Ken Block, som samarbeider tett med Audi Sport.

- S1 Hoonitron trekker veksler på det Audi ble berømte for på 80-tallet, samtidig som den oversetter det til en moderne designdrakt. Jeg syns det er kult hvordan designerne har blitt inspirert av fortiden, og på en unik måte trukket teknologien og designet inn i nåtiden, sier Ken Block.

Audi S1 e-tron quattro Hoonitron har to elektriske motorer, chassis av karbonfiber og et sikkerhetsnivå som svarer opp de tøffe kravene fra motorsportforbundet FIA. Block fikk først teste bilen i november.

Ken Block, Audi S1 e-tron quattro Hoonigan, Audi Sport quattro S1 Foto: Audi

Smultringer på asfalten i 150 km/t

- Det var mye nytt for meg å lære, som kommer fra ulike modeller med forbrenningsmotor. Å lage smultringer på asfalten i 150 km/t direkte fra start ble en ny opplevelse for meg. Jeg må rette en stor takk til det fantastiske lagarbeidet Audi Sport-gjengen har lagt ned, sier Block.

Utviklingen av bilen, inkludert all teknologien, er det Audi Sport som står bak. Utgangspunktet var anlegget i Neckarsulm, hvor også Audi RS e-tron GT produseres. Designet står sjefsdesigner Marc Lichte og teamet hans i Ingolstadt for.

- Vi ble umiddelbart ivrige da vi hørte om prosjektet, og hvordan vi kunne kombinere Audi-ikoner fra fortiden med fremtidsvisjonene til Audi. Oppgaven var å lage en moderne og fullelektrisk tolkning av legendariske S1 Pikes Peak, sier Marc Lichte.

Audi S1 e-tron quattro Hoonigan Foto: Audi

Bare ett eksemplar



Publikum får snart se resultatet med egne øyne, gjennom Ken Blocks neste filmprosjekt under fanen Gymkhana. Med bare ett eksemplar bygget av bilen, er det ikke mulig for norske kunder å kjøpe Audis nyeste elbilmodell. Like fullt kommer prosjektet til å påvirke norske veier i fremtiden.

- Det progressive designet og teknologiutviklingen gjennom Audi Sports kompromissløse satsing staker ut kursen for kommende elbilmodeller som blir tilgjengelige for deg og meg. Det gjør at jeg blir enda mer entusiastisk for fremtiden når jeg ser hva de har fått til med Audi S1 e-tron quattro Hoonitron, sier Elin Sinervo i Audi Norge.