- John Deere 7R350 blei nyleg kåra til «Tractor of the year 2022”. 7R og 8R deler mange av nyheitane som gjorde at 7R350 tok heim denne prisen, skriver Felleskjøpet i en pressemelding.

7R serien består nå av 5 modellar frå 297 til 385 hestekrefter (ECE-R120 inkl IPM) og 8R serien kan leverast med hjul eller belter, totalt 13 ulike modellar frå 308 - 443 hestekrefter (ECE-R120 inkl IPM).

Under utviklinga har driftsøkonomi, førarkomfort og effektivitet stått i fokus. Både 7R og 8R har fått det same nyutvikla førarhuset. Her er førarmiljøet i høgsetet, både når det gjeld komfort, ergonomi, assistentsystem, utsyn og arbeidsbelysning.

Alt ligg til rette for effektive og mange timar i traktoren.

Låg vekt, stor kraft

Det er responsiv akselerasjon og eksepsjonell smidigheit. Når du må frakta mykje, gjera det ofte og ynskjer å gjera det raskare. Då er det ikkje noko betre val enn 7R. 8R-serien er konstruert for å utmerke seg i tungt arbeid på felt og vei – og gi full produktivitet og overlegen komfort, uansett forhold.