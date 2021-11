Fartsgalskap har gått som en rød tråd gjennom livet til brødrene Ole-Martin og Per-Kristian «Pekka» Lundefaret, helt siden de parkerte pappas nye Fiat 131 i naboens hagegjerde. Han som holdt i rattet for anledningen var fem år. «Den skal tidlig krøkes...»

Senere har det gått både bedre – og verre. Og fort har det gått, så fort at begge brødrene tidlig måtte levere fra seg nyervervede førerkort etter fartsovertredelser i påsyn av UP.

I motsetning til mange andre, ble dette et vendepunkt for brødrene Lundefaret, som fant utløp for fartsbehovet i rally-sporten.

Skjønt ikke bare der – i 2015 satte Pekka hastighetsrekord med gressklipper (!), og havnet i Guinness rekordbok etter å ha notert 257 km/t på flystripa på Torp flyplass ved Sandefjord. Kjøretøyet var en Viking T6 R, for anledningen forsynt med en Chevrolet LS1 V8-motor med 409 hk og et dreiemoment på solide 590 Nm.

Se det for deg – en fyr som raser av gårde i 257 km/t – på en gressklipper!

Egen Gruppe B-bil

Aktiv rallyfører har Pekka vært i en tiårs-periode fra 2005, med vekslende resultater. De siste årene har det blitt lite rallykjøring, og mer fokus på andre ting, ikke minst oppbyggingen av Puls Samfunn, som er et sosialt entreprenørskap som har som formål å aktivisere befolkningen i Nordre Follo. Fundamentet er forståelsen av hvor viktig fysisk aktivitet er både for fysisk og psykisk helse.

For Pekka har det likevel hele tiden vært en sterk og levende drøm å eie en Gruppe B-bil og ha sitt eget rallyteam. Fartsgalskapen er nemlig fortsatt sterk og levende, men å drive et rallyteam er veldig dyrt, så det ble med drømmen. Helt til Pekka fikk en god idé: Hva med å kombinere rally-liv med en helt unik bil, og tilby det som markedsføringsverktøy?

Handling fulgte tanken!

To måneders byråkrati

– Det måtte bli Lada, og i 2017 kjøpte jeg et slitent karosseri. I Ungarn fant jeg folk som kunne sveise og gjenoppbygge dette med bur og det hele. Mot slutten av året fikk jeg bilen til Norge for videre oppbygging med blant annet seter og støtdempere, og fikk den godkjent av Bilsportforbundet, sier Pekka Lundefaret til Broom. Han medgir at det var en krevende affære bare å få bilen hit fra Ungarn.

– Ja, det tok gode to måneder med byråkratisk frem-og-tilbake før vi var i mål, sier han.

Vil gjerne overraske

– Motoren i den nybygde rally-Ladaen er en VFTS Gruppe B-motor på 1,6 liter som leverer 187 hk. Med en egenvekt på 920 kilo blir det bra ytelser av dette, men totalseire vil nok henge høyt!

– Når starter Lada World Rally Team for første gang?

– Det blir over nyttår, men når og hvor er ikke endelig bestemt.

– Hvilke forventninger har du sportslig her?

– De er beskjedne, men jeg har jo veldig lyst til at det skal gå overraskende bra, sier Pekka.

Ikke mulig uten støtte

Med seg som kartleser har han for øvrig Øyvind «Vinni» Sauvik, som sist ble sett som deltaker i TV 2s «Skal vi danse».

Det er ingen billig bil duoen kaster seg ut i rallysporet med, bekrefter Pekka:

– Det opprinnelige budsjettet var en halv million. Slik bilen nå står ferdig, er millionen passert. Og om vi hadde regnet med det som er lagt ned av timer i egeninnsats, nærmer vi oss sikkert et par millioner totalt. Uten støtten fra den KGK-eide verkstedkjeden Autoexperten hadde det ikke vært mulig år realisere dette prosjektet, fastslår han.

Nå skal bilen brukes til gerilja-markedsføring.

Lengst mulig levetid

– Vi har et slagord som sier «Lenge leve bilen», og med dette som bakgrunn var det helt naturlig å gå inn som sponsor for dette teamet. Lada er et bilmerke som knapt finnes å kjøpe i Norden lenger, og er midt i blinken for å komme ned på bakken igjen, sier Johan Rege Falk til Broom under Lada-teamets kick-off.

Han er første eksternt ansatte toppsjef i familieselskapet KGK, og har som sentral oppgave at vi skal få bilene vi allerede har til å holde lengre.

Pressesjef for Lada World Rally Team er et kjent ansikt for de aller fleste, nemlig NRKs mangeårige Moskva-korrespondent Hans-Wilhelm Steinfeld, trolig den i Norge som kan mest om Lada.

– Jeg liker begrepet gerilja-markedsføring. Det signaliserer noe helt annet enn rådyre TV-kampanjer – nemlig å henvende seg direkte til folk lokalt. Det er jo der man må ut og drive reklame, og slik er dette en begavet form for markedsføring, sier Steinfeld.

Rally i Russland?

– Tenk bare etter: Lokalt er en nyhet spredt fra munn til munn på bare få timer, mer effektivt blir det ikke, sier han.

Til rally-teamets nære planer hører også å delta i rally i Russland, uten at dette er avklart foreløpig. Men ønsket er der, om en blanding av bilkjøring og opplevelser med pressesjefen som en naturlig og kunnskapsrik guide for turen.

– Vi må ha det litt moro, ikke minst er det viktig nå i skyggen av pandemien, sier Pekka Lundefaret.

