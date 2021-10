Dette er Årets traktor 2022

Jubelen sto i taket hos Felleskjøpet da vinnerne av «Tractor of The Year» ble

offentliggjort denne uken. Den gjeveste prisen er den høythengende «Årets traktor», som går til John Deere 7R350.

Innebygd teknologi, automatiseringspakken, det brede førerhuset, kvaliteten og komforten i hytten, samt den ypperlige ytelsen trekkes frem av juryen som bakgrunn for prisen til toppmodellen i 7R-serien.

- Mye krefter



– John Deere har alltid vært veldig gode på de store traktorene og befester sin posisjon med denne prisen. Mottakelsen de nye 7R har fått i Norge er også kjempegod. Dette er en traktor for de store gårdbrukerne, landbruks- eller anleggsentreprenørene.

– Modellen har mange gode egenskaper som passer disse gruppene perfekt. Mye krefter som blir godt utnytta med et drivverk med veldig lite effekttap, lavt drivstofforbruk, kompakt og med en fantastisk kjørekomfort, sier kategorileder Bård Svarstad i Felleskjøpet Agri i en pressemelding.

Norgestraktoren til topps

NORGESTRAKTOREN: John Deere 6120M AutoPowr fikk prisen Beste flerbrukstraktor. Denne modellen ligger an til å bli Norges mest solgte traktor i 2021. Foto: John Deere

Prisdrysset til John Deere stopper ikke med den gjeveste prisen. Beste flerbrukstraktor 2022 er nemlig John Deere 6120M AutoPowr.

– Traktoren utmerker seg med kort akselavstand, trinnløs transmisjon, god sikt og høyt utstyrsnivå, skriver landbrukstidsskriftet Bedre Gardsdrift , som er Norges medlem i juryen.

Kategorileder Bård Svarstad forteller mange beskriver denne modellen som Norgestraktoren, og den er så langt i år landets mest solgte modell.

– Dermed lever den veldig opp til forventningene med denne prisen. Jeg er sikker på at det er mange ferske eiere som smiler ekstra bredt med denne nyheten. Prisen er en god indikator på at de har gjort et godt valg, sier Bård Svarstad.

- Veldig god traktorportefølje

Begge John Deere-modellene som er hedret i «Årets traktor» vil bli utstilt på Felleskjøpets nesten 5000 kvadratmeter store stand under landbruks- og maskinmessen Agroteknikk på Lillestrøm siste helgen i november.

– Det er veldig stas at John Deere får disse to prisene. Det er ekstra moro at utmerkelsene representerer hver sin ende av størrelseskalen. Dette viser at John Deere har en veldig god traktorportefølje fra de mindre og opp til de store, sier Bård Svarstad.

Tractor of The Year-kåringen har eksistert siden 1998. Kåringen er et samarbeid mellom journalister fra 25 europeiske land.