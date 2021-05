Spesiell parkering – men dette er nok slett ikke tilfeldig

Bilentusiaster er gjerne mer forsiktige med bilene sine, enn folk flest. Ikke minst når det gjelder parkering, kan det gi noen litt spesielle utslag.

Mange parkerer gjerne langt unna inngangspartiet til butikken, for å unngå potensielle skader. Andre tar alltid en plass på enden av rekken eller en frittstående luke – slik at det er mindre sjanse for at det kommer andre og parkerer ved siden av.

En litt frekkere variant er løsningen du ser øverst i denne artikkelen. Bildet er tatt i parkeringskjelleren under Aker Brygge i Oslo. Bilen er en Mercedes-Benz AMG C 63 S – og den er plassert midt på stripene mellom to plasser. Det er neppe tilfeldig.

Ingen vanlig bil

Om du skulle være i tvil: Dette er virkelig ingen vanlig stasjonsvogn. Her snakker vi et skikkelig beist, med V8-motor på 510 hk. Du kan være rimelig trygg på at eieren her er godt over middels interessert i bil.

– Sjåføren har sikkert merket seg at det er trangt mellom bilene. Akkurat som det er i svært mange andre parkeringshus. Da øker sjansene betydelig for at noen åpner døra og treffer bilen, eller at det feilberegnes avstand, og du får kostbare bulker eller riper, sier Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen.

Stikker fra regningen

Han har rett og slett forståelse for at eieren av bilen valgte en litt utradisjonell løsning.

– Jeg tenker at dette er en stille protest, mot de stadig trangere parkeringsplassene. Etter hvert som bilene har vokst, har jo gjerne plassene og passasjene blitt trangere. Vi er mange entusiaster som er grundig lei av den utviklingen, fortsetter Broom-Vegard.

Han påpeker en annen kjedelig faktor rundt bulking – nemlig at mange av de som kommer borti en annen bil bare stikker.

– Dessverre er det slik at alt for mange ikke vil gjøre opp for de skadene de har påført andre biler. Da er det tydeligvis mer fristende å bare sette seg i bilen og stikke.

– Må stå i det

I parkeringshus hvor det ofte er automatiserte løsninger knyttet til betaling, er det som regel heller ingen parkeringsvakter. Dermed kan du i større grad slippe unna med å ta den frekke varianten, uten å få en bot.

– Men det er klart. Du risikerer selvsagt å provosere noen ganske kraftig. Og må eventuelt ta en diskusjon, hvis noen står der når du er i ferd med å forlate bilen eller når du kommer tilbake. Særlig hvis det egentlig er få ledige plasser. I dette tilfellet var det parkert i en del av garasjen der det var svært mye ledig plasser, og da er det neppe noen som lar seg provosere så voldsomt.

Alle kan ikke gjøre det

– Men det vil jo ikke gå bra, hvis alle skulle gjøre dette?

– Neida, jeg ser den. Det beste hadde vært om parkeringsplassene ble mer tilpasset bilene. Da hadde vi i større grad sluppet problematikken. Men for all del, noen vil jo aldri synes det er nok plass, he he.

Artikkelen er først publisert av broom.no.