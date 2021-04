UP varsler storaksjon denne uken

Mange ulykker på norske veier skjer fordi farten ikke er avpasset etter forholdene. Nesten halvparten av de mest alvorlige trafikkulykkene skyldes for høy hastighet.

Nå varsler Utrykningspolitiet (UP) storaksjon.

– Denne uken gjennomfører politiet en rekke fartskontroller samtidig med europeiske politikollegaer i Roadpol – European Roads Policing Network, skriver UP på sin Facebook-side.

Fartskontroll hele døgnet

Dette er altså en felles-europeisk aksjon, for å få ned farten på veiene. Og én dag skiller seg ut med ekstra høy kontrollaktivitet:

– Onsdag 21. april deltar vi i Roadpols "Speed Marathon", hvor fartskontroller det døgnet er hovedprioritering, opplyser UP.

Antallet bilførere som ble knepet for å ha kjørt for fort på norske veier i fjor, økte kraftig fra året før. En enda sterkere økning i antall førerkortbeslag viste samtidig at de som kjørte for fort i 2020, også gjennomgående kjørte fortere nå, enn før.

Onsdag er den store kontrolldagen denne uken, da er fartskontroller prioritert hele døgnet.

Relativt stor økning



Antallet fartsovertredelser ved UPs kontroller økte fra 2019 til 2020 med 12 prosent, mens økningen i antall førerkortbeslag i den samme perioden var hele 22 prosent, noe UP-sjef Steven Hasseldal ser på som svært bekymringsfullt.

– Ja, det er en relativt stor økning fra 2019 til i fjor. Det er nok flere årsaker til dette. Noe kan skyldes corona-situasjonen, som har gitt mindre trafikk på veiene, og noe kan skyldes at vi nå har direkte registrering av forelegg på stedet, noe som øker effektiviteten betydelig. Dessuten var det gjennom store deler av fjoråret svært gode kjøreforhold, og i tillegg spisset vi kontrollen av fart ytterligere, sa Hasseldal til Broom, tidligere i år.

Artikkelen er først publisert av broom.no.