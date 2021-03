Egentlig er dette en traktor – registrert i Litauen

Det startet med at vogntogsjåføren tidligere denne uken forsøkte å stikke av fra kontrollen på Løten. Da Statens vegvesens kontrollører fant igjen vogntoget på en sidevei mellom Løten og Hamar, skjønte de fort hvorfor. For her var det mye som ikke var i orden.

Da de var ferdig oppsummert, var både fører og vogntog "avskiltet". Blant det mest graverende var at sjåføren manglet gyldig førerkort og at tilhengeren ikke hadde tilkoblede bremser, til tross for at den veide over 40 tonn!

Noe galt med det meste

Kontrollørene anførte også det de kalte "uklare omstendigheter rundt tilhengerens identitet".

Seniorinspektør i Statens vegvesen, Kent Heggeriset, sier at dette er det mest alvorlige han noen gang har sett.

– Det meste med dette vogntoget er det noe galt med. Alt fra førerkort og kjøre og hviletid, til det tekniske og kjøring med uregistrert henger. Det er ikke mye som er i orden her, sier han, til nettstedet Tungt.no.

Vegvesenet fikk tips, se hva de stoppet:

Vogntoget kjørte først forbi kontrollen – så ble det innhentet. Og da fikk Vegvesenets folk litt av hvert å henge fingrene i. Foto: Statens vegvesen

Avskiltet i 2019

Hele ekvipasjen fikk naturligvis bruksforbud på stedet. Vegvesenet fikk også tillatelse fra politiet til å holde den igjen, for å gjøre nærmere undersøkelser.

Det viste seg etter hvert at trekkbilen var begjært avskiltet i 2019. Men hva med hengeren? Jo, den ble avregistrert for mange år siden. Da den ble stoppet, hadde den skilter fra Litauen.

Anmeldt for en rekke forhold

Nå har kontrollørene gravd litt mer i saken. De har funnet ut at hengeren ble avregistrert i Litauen, i 2014. Skiltet som var påmontert nå stammer antagelig fra en traktor (!) fra samme land. Rensesystemet for avgass på motor var for øvrig også ute av drift.

Føreren er nå anmeldt for en rekke forhold, i tillegg ble det skrevet ut gebyr for mangler på dekk. Vogntoget får vi neppe se på veien igjen – og det kan nok også ta en tid før sjåføren eventuelt er tilbake bak rattet.

Artikkelen er først publisert av broom.no.