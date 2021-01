Kjøpte bil for 270.000 – plutselig skyldte han 740.000 kroner

Hvor galt det kan gå med bruktbilkjøp i Norge, er polske Rafal Zagrodzki et skremmende eksempel på.

Han har jobbet fire år i Norge, og bor i Sande. I fjor kjøpte han en brukt Audi A4 fra Bilhuset Øst på Åssiden i Drammen, et bilkjøp som skulle lånefinansieres. Det ble veldig dyrt for ham, fastslår Drammens Tidende, som omtalte saken først.

Kort oppsummert, er historien at han kjøpte bilen for 270.000 kroner, med lån i Santander Bank, men allerede dagen etter handelen ringte Bilhuset Øst og tilbød ham i stedet finansiering gjennom Sparebank 1. Dermed inngikk han avtale om å låne 470.000 kroner. Dette skulle både dekke billånet og et gammelt lån Zagrodzki hadde i DNB.

Bilhuset Øst lovet da samtidig å slette lånet i Santander.

Bilfirmaet beholdt alle pengene

Ifølge Zagrdodzki ble ikke det gjort, tvert imot ble ingen lån slettet. Både lånet fra Santander og lånet fra Sparebank 1 ble utbetalt til Bilhuset Øst.

Bare de to nye lånene utgjør dermed en lånegjeld på 740.000 kroner. I tillegg kommer det gamle lånet i DNB på 170.000 kroner.

– Jeg fikk ingen penger, alt ble beholdt av Bilhuset Øst. Jeg trodde lånet til Santander var avlyst, derfor var overraskelsen stor da inkassofirma krevde bilen jeg hadde kjøpt inndratt til fordel for Santander, sier Zagrodzki til Drammens Tidende.

Dømt til å betale over 325.000

– Det slutter ikke der, langt ifra. Nylig var Zagrodzki i Drammen Tingrett, stevnet av Santander.

– Her ble han dømt til å betale utestående til Santander Bank med kr. 251.076,57 innen to uker etter at dommen er forkynt. I tillegg kommer renter, inndrivelseskostnader for Santander Bank med kr. 8.465,- og bankens saksomkostninger med kr. 65.110,-, altså totalt godt over 325.000 kroner før eventuelle renter.

Kravet om tilbakelevering av bilen ble imidlertid avvist av Tingretten, forteller Zagrodzkis advokat, Tomasz Nierezwicki til Broom.

To fraværsdommer

– Vi vil anke dommen. Bilhuset Øst har tidligere gitt uttrykk for at de vil gjøre opp for seg i saken, men nå virker ikke dette å være så aktuelt lenger, sier advokaten, som forteller at det har vært gjort forsøk på å begjære utlegg i Bilhuset Øst.

– Det har blitt avsagt fraværsdom mot Hamde Hafez Hamde Naffas og Bilhuset Øst AS i Forliksrådet i Drammen to ganger i år – 11. februar og 15. september. Den første dommen krever betaling av kr. 176.693,- innen to uker etter forkynnelse, mens beløpet i den andre var kr. 261.643,39, også her med betalingsfrist to uker etter forkynnelse.

Firmaet tømt for penger

Bilfirmaets eier og daglige leder har ikke gitt tilsvar til Forliksrådet i noen av sakene, og møtte heller ikke til noen av møtene i Forliksrådet. Han har heller ikke besvart henvendelser fra Broom.

– Noen penger er ikke kommet, bekrefter advokat Nierezwicki.

– Det har blitt sendt utleggsbegjæringer i forbindelse med disse to dommene, men resultatet blir nok trolig at det ikke finnes noe til utlegg. Det er nok tvilsomt at selskapet er søkegodt. Mye tyder på at det er tømt for penger. Vi har likevel for noen dager siden purret på saken hos Namsmannen, legger advokaten til. Han er kritisk til at bankene ikke sjekket Bilhuset Øst nærmere før lån ble utbetalt.

Dårlig med nattesøvn

– Jeg har blitt grundig lurt, og dette har blitt et stort problem for meg, sier Rafal Zagrodzki til Broom.

– Hele affæren går hardt ut over livskvaliteten min. Nattesøvn er det dårlig med for tiden, og det går hardt ut over humøret også, sier han videre. Nå gruer han mer enn han gleder seg til å reise tilbake til Norge over nyttår.

– Ja, problemet er jo fortsatt der, slutter en fortvilet Zagrodzki.

Et 30-tall anmeldelser

Han er langt fra den eneste som mener seg lurt av Bilhuset Øst. Hos politiet i Drammen er for tiden et 30-tall anmeldelser under etterforskning, bekrefter politiadvokat Ingvild Lærum, som er påtalemessig ansvarlig i saken.

– Som du kanskje er kjent med, så inngår Zagrodzkis anmeldelse i et kompleks med flere forhold hvor Bilhuset Øst er anmeldt. Det er til sammen nærmere 30 forhold, der anmeldelsene i hovedsak gjelder bedragerier av ulik karakter - herunder også flere forhold som grenser mot det mer sivilrettslige, som omhandler mangler ved kjøp av bruktbil, sier hun.

– Hva er status i saken nå?

– Sakskomplekset er fortsatt under etterforsking. Først når etterforskingen er ferdigstilt, vil vi kunne ta stilling til tiltalespørsmålet for hvert enkelt forhold. Så langt i etterforskingen har vi blant annet gjennomført ransaking og tatt hefte i kjøretøy. Videre grep vurderes fortløpende, sier politiadvokat Ingvild Lærum til slutt.

