Et av fem verksteder gjør EU-kontroll på egne biler

Vegvesenet har utført en kontroll blant 2.100 av landets 2.500 verksteder som er godkjent for å utføre periodisk kjøretøykontroll, eller såkalt EU-kontroll. Resultatet viser at omtrent 400 av dem nylig hadde utført EU-kontroll på kjøretøy eid av verkstedets tekniske leder eller vedkommendes stedfortreder.

Dette er i strid med reglene som sier at ansatte på bilverksteder må få utført EU-kontrollen på et annet verksted enn de selv er knyttet til. De kontrollerte verkstedene er spredt over hele landet.

– Det er urovekkende at det er så mange som kontrollerer egne kjøretøy, sier fungerende leder for tilsynsavdelingen i Statens vegvesen, Tom Gullachsen, til Motor.

Det var avisen Grannar som først omtalte rapporten fra Vegvesenet.

Habilitetsreglene skal sørge for at ansatte ikke skal kontrollere sine egne eller kollegers kjøretøy. Heller ikke kjøretøy som tilhører nær familie, kan få kontroll eller etterkontroll.

Gullachsen sier at det vil bli hardere reaksjoner ved gjentatte brudd. I ytterste konsekvens kan verkstedene miste retten til å utføre de lukrative EU-kontrollene.