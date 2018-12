17-årig racingtalent som brakk ryggen vil kjøre igjen

17-årige Sophia Flörsch fra Tyskland, som brakk ryggen i en dramatisk krasj under Formel 3-løpet Macau Grand Prix sist helg, akter å fortsette karrieren.

– Jeg overlevde en operasjon som varte 11 timer. Herfra skal det bare bli bedre. Jeg kommer til å konkurrere igjen, skriver hun på Facebook.

Hun mistet kontrollen etter at det var kontakt med en konkurrent, og bilen hennes ble slynget gjennom lufta via sikkerhetsnettet og inn i en vegg. To fotografer og en funksjonær sto rett ved og ble skadd av vrakdeler.

På sykehuset ble det konstatert brudd i ryggsøylen, og Flörsch lå altså på operasjonsbordet i hele 11 timer. Hun må være i Macau noen dager til før hun kan transporteres hjem.

I Facebook-meldingen takket hun legene som har behandlet henne og alle som hjalp henne rett etter ulykken, for deres «oppmuntrende, beroligende ord under de vanskelige minuttene i bilen».

– Tankene mine går også til de andre som ble involvert i ulykken. Jeg håper det går bra med dem alle.

Det internasjonale motorsportforbundet (FIA) har innledet gransking av ulykken for å finne årsaken, men løpssjef Charlie Whiting avviste at det er noe galt med banen i Macau.

– Det vil ta noen uker å analysere alle data fra bilen og videoopptakene som foreligger for å slå fast hvorfor det var kontakt mellom to biler og hvorfor utfallet ble slik, sa han.