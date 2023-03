Emballasjen skal i stedet ha bilde av et mer generelt fjell, skriver BBC.

I tillegg skal emballasjen heretter også prydes med signaturen til oppfinneren av den trekantformede sjokoladen.

Årsaken er regler som Sveits innførte i 2017. Nasjonale symboler, deriblant Matterhorn, kan overhodet ikke brukes til å fremme melkebaserte produkter som produseres utenfor Sveits. For andre matvarer må minst 80 prosent av produksjonen skje i Sveits.

Toblerone eies nå av Mondelez, som også eier Freia. De flytter noe av produksjonen utenlands for å «svare på økt etterspørsel verden over og la Toblerone vokse for fremtiden».

Sjokoladen har eksistert siden 1908, men det var først i 1970 at Matterhorn kom med på emballasjen. Fram til da var det symbolene fra opphavsbyen Bern som møtte kjøperne.