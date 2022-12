Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



AKEVITT: Testen av årets beste akevitter viser at det knives på toppen.

Kvaliteten er stigende, og norsk akevittkultur er i en positiv bølge av utvikling og ikke minst utvalg. Årets vinner er igjen Eyvind Hellstrøms juleakevitt. Matvennlig, med en balansert eleganse på smak og en nyansert, kompleks duft av julens krydder. Norges mat-messias Eyvind Hellstrøm vet hva han holder på med.

I 2021 vant Hellstrøms juleakevitt knepent over Meir Jul, men i år er det akevitten Gullmunn, laget av destillatøren Marthe Bøhn, som tar andreplassen. Gullmunns juleakevitt for 2022 er den beste hun har laget til nå. Kun 4.000 flasker er produsert, så det gjelder å forte seg å bestille.

Kampen om tredjeplassen i år sto mellom 2022-utgaven av Meir Jul, Arvesølvet Juleakevitt, og Gilde Juleaqavit. Alle respektable, velsmakende akevitter, med sitt eget særpreg og høy kvalitet. Gilde Juleaqavit kapret tredjeplassen. Denne akevitten hevder seg alltid godt i smakinger, men i år føles fat og karvesmaken mer sammensveiset enn tidligere.

Fellesnevneren for de tre som står igjen som vinnere i 2022 er at de er gode matakevitter. De har et eget særegent aromabilde, en balansert smak og de er ikke et nisjeprodukt for få, men har et allround-preg over smak og duft. Lett å like med andre ord.

Tradisjoner endres sakte

Ordet tradisjon er betegnelsen vi først og fremst forbinder med akevitt. Tallene fra Vinmonopolet viser det samme. Akevittsalget har én topp, og det er i ukene før jul. Nordmenn handlet mye akevitt på polet i 2021. Salget på 1,9 millioner liter i løpet av fjoråret var fordelt på drøye 3 millioner flasker i ulike emballasjestørrelser.

Tallene viser også at markedslederen Anora har et solid grep om det norske markedet. Nordmenn handler fortsatt på tradisjoner, men det er en endring mot nye merker og stiler.

Den langvarige trenden er at mindre håndverksprodusenter av akevitt tar en større del av markedet, på bekostning av de mer tradisjonelle merkevarene.

Rariteter: Årets vinnere er Popcornaquavit, Jul på driter'n og himmelportakevitt. Her skal man ha heder for å tenke nytt. Foto: Svein Lindin / Finansavisen

Hard kamp om hylleplassen

Akevitt-markedet i Norge viser også at nye aktører får en tøff kamp for å lykkes. Årsakene er mange, men man huske på at Norges akevittkultur ikke bygges av én aktør, slik det var fra 1926 til tilvirkningmonopolet falt på midten av 2000-tallet.

Kampen står om hylleplass på polet, kvalitet, pris og evnen til å tenke nytt.

Vinmonopolet har en viktig rolle i at denne utviklingen skjer på en rettferdig måte. Våre kilder i bransjen forteller fortsatt om en «uvilje» for å ta inn nye akevitter i butikkene. Til tross for at ledelsen sentralt i Vinmonopolet har gitt klare direktiver.

Stort utvalg

Det er kanskje spesielt å tenke på i dag, når man har mellom 30 og 40 akevittprodusenter å velge mellom, at nordmenn i over 80 år var innbyggere i et land der det kun var én lovlig tilvirker av brennevin.

Hele 452 ulike varelinjer med akevitt fra inn- og utland finnes i skrivende stund på Vinmonopolet. Grovt sett kan man dele inn utvalget i fire kategorier: juleakevitter, matakevitter, «trend»-akevitter og tradisjonelle akevitter.

Vår oppfordring er å bestille akevittkalenderen fra Det Norske Brenneri i Grimstad. De har i samarbeid med en rekke små produsenter tappet 24 småflasker som gir deg en flott og velsmakende smakebit av Norges akevittkultur.

50 cl ren nytelse, etter vår mening. Prisen på 837 kroner reflekterer kvaliteten, innpakkingen og arbeidet. Og selvfølgelig kan akevitten brukes uten å ta i bruk kalenderen, bare så det er sagt.

I et markedet med mange produkter dukker det alltid opp rariteter av navn. Årets vinnere er Popcornaquavit, Jul på driter'n og Himmelportakevitt.

Her skal man ha heder for å tenke nytt.