Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



LUNSJGUIDE: I mathallen på det fjonge og relativt nye kjøpesenteret Valkyrien i Oslo har flere kjente navn etablert seg etter åpningen. Blant annet Billie’s Kitchen, Sabrura Sushi og Gioia.

Det ferskeste tilskuddet er den italienske restauranten Al Taglio, som åpnet dørene i begynnelsen av september.

Bak Al Taglio står teamet fra den sagnomsuste pizzarestauranten Vinoteket ved Solli Plass.

– Vinoteket 2.0 gir meg høye forventninger med en gang, sier Long i det hun går nedover den moderne trappen som leder an til mathallen i Valkyriegata.

Pizzabunnene til Al Taglio var overraskende sprø. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Vinotekets søsterrestaurant

Lunsjkameratene blir møtt av en svært trivelig mann bak disken på Al Taglio en torsdag formiddag. Den hvite skjorten gjør det klart at det er den italienske kokken selv, Emanuele Ottavi, som viser dem utvalget. Han er kjøkkensjef på Vinoteket. Menyen består hovedsakelig av ulike pizzavarianter i såkalt romersk stil, som betyr at pizzaene er firkantede med en luftig bunn. I tillegg har de påsmurt focaccia, calzone og desserter i form av iskrem.

Søsterrestauranten Vinoteket er kjent for å ha spesielle toppinger på pizzaene sine, som for eksempel kamskjell, entrecote og butter chicken. Det er ikke å finne på Al Taglio, som er enklere, bedre tilpasset den travle lokasjonen. Men alternativene her fremstår minst like fristende. Lunsjduoen spør hva kokken anbefaler, og han forklarer stolt hva de ulike pizzaene inneholder. Nduja. Guanciale. Chorizo.

– Dette er pizzaer etter min gane. Ekte italiensk, sier Short fornøyd.

Pizzaene på nykommeren er halvstekte i disken, og ferdigstilles i ovnen etter bestilling. De bestilles og serveres i stykker.

– Jeg er spent på kvaliteten på pizzaen når den er halvveis ferdig allerede, sier Long spent.

De bestiller to varianter hver. Prisene ligger på mellom 90 og 95 kroner for et stort rektangulært stykke delt opp i to mindre stykker.

Al Taglio ligger i kjelleren på Valkyrien senter på Majorstuen. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Imponerende sprø

Det er rolig i kjelleretasjen på Valkyrien senter denne torsdagen, men klientellet i det åpne landskapet omkranset av serveringssteder er variert. Klientellet er en kombinasjon av unge, eldre, familier og vennegrupper, som har forsynt seg med mat fra de forskjellige stedene. Sitteplassene er for både mindre og større grupper, med gule benker og stoler. Følelsen er svært uformell, men oser langt fra kjøpesentermat, som en vanligvis ville funnet på andre kjøpesentre.

Raskt kommer maten på bordet, servert av den blide og trivelige kokken.

– Det lukter nydelig, sier Long umiddelbart.

Pizzaen ser fresh ut, servert på noen litt finurlige fjøler i kryssfiner-look med buede ender.

De to hiver innpå. Long gikk for Nduja og Salsiccia. Den ene pizzaen ble servert med tomatsaus, spicy nduja-pølse og ricottaost. Den andre pizzaen hadde hvit saus, salsiccia-pølse og mozzarella.

– Begge to er kjempegode. Jeg er positivt overrasket. Supersprø bunn, fyldige sauser og ferske oster på toppen.

Short gikk for Chorizo og Guanciale. Chorizopizzaen ble servert med sprøstekt potet og paprikamajones på toppen. Den andre kom med guanciale, hvit bunn og ost.

– Jeg er stor fan av guanciale, og det å putte svinekjaken fra en ekte pasta carbonara på pizzaen er fulltreffer for meg, sier han og nipper til litt italiensk boblevann fra San Pellegrino.

– Chorizo-varianten er ikke mindre bra. Bunnen er herlig og smakene gjennomtenkte, poengterer han videre.

– Jobbet jeg i høybygget til KPMG på Majorstuen ville jeg definitivt trasket bort hit for en casual, digg og rask lunsj i ny og ne.

Al Taglio er åpnet av teamet bak den anerkjente restauranten Vinoteket. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

God service

Selv om to store pizzastykker hver var mer enn nok mat for Long og Short, klarer de ikke unngå å la seg friste av dessertmenyen – som inneholder én ting. Italiensk iskrem. Den trivelige kjøkkensjefen forteller at iskremen egentlig ikke er klar, men at han skal fikse noe likevel. Og fort kommer to beger med salt karamell-is og sjokoladeiskrem foran dem.

Bestillingene gjøres i kassen eller via QR-kode på bordene, og da Long og Short prøvde å betale var det litt problemer med kassen. Så når iskremen blir servert, får de to beskjed om at iskremen er på huset på grunn av de tekniske problemene.

– Det skal ikke så mye til å gjøre et godt inntrykk, men her er servicen bra, sier Short fornøyd.

– Jeg liker hva de har fått til, spesielt med tanke på at det hele er lagt til forholdsvis lite plass og plassert i en slags foodcourt med fokus på raskere servering, og hvor mye mat som sikkert bestilles av sultne shoppere i forbifarten.

– Samtidig skal det sies at omgivelsene ikke er like optimale for en formell businesslunsj som en restaurant med eget lokale. Dette blir imidlertid noe annet – kanskje ikke et sted for å løse likviditetsproblemer eller emisjoner. Og de stenger jo kl. 18 eller 19. Pluss at det står printet på bordene at man helst kun skal sitte i maks én time på de mest hektiske tidspunktene.

Al Taglio imponerte lunsjkameratene. Et godt utvalg av pizzaer med fristende smaker, og du kan bli mett til lunsj for under 200 kroner.

– Dette er ordentlig god pizza jeg gjerne kommer tilbake for. Prisene er fine og servicen vi har fått er bra, sier Long.

– Dette er et ganske uformelt sted, men samtidig veldig hyggelig, legger Short til.

Al Taglio- Terningkast: 4

Der nye italienske spisestedet Al Taglio byr på ypperlig mat raskt servert, god service og snille priser i mathallen til Valkyrien Senter.

Sted: Al Taglio.

Adresse: Valkyriegata 3.

Tid før maten kom: Seks minutter.

Pris lunsjretter: Pizzastykkene ligger på mellom 85 og 95 kroner.

Besøkt: 10. november.