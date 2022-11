Hver uke velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar ut et vintips, alene eller med gjester.

Maximilian Riedel – Vinglassets royalist Foto: Lars Brænden Schram

Riedel – vinglassets royalist

Få vet mer om vinglass enn Maximilian Riedel i verden. Maximilian er 11 generasjons eier av glassprodusenten Riedel i Østerrike.

Maximilian gir en grundig innføring i hvorfor glass er blitt så viktig fra et historisk perspektiv. Hva er de beste rådene for å rengjøre glass og dekantere? Hva mener Maximilian om at flotte vinglass knuser lett, og hva har Riedel med trafikklys å gjøre?

Heitz Cellar Trailside Vineyard Cabernet Sauvignon 2013 Foto: Foto: Lars Brænden Schram

Californisk vinner



Som ukens vin har Svein har plukket frem en sikker vinner fra California som nytes i den siste serien Veloce fra Riedel.

Joe og Alice Heitz startet vineriet sitt i 1961 og har oppnådd en legendestatus blant produsentene i Napa Valley. For å sette det i perspektiv var det kun 20 andre produsenter i Napa Valley da de startet opp.

Etter salget av Heitz Cellars med sine 170 hektar til Gaylon Lawrence jr. i 2018 har den ikonske vingården tatt store steg mot biodynamisk drift. Noe som reflekteres i stadig bedre viner.

Riedel endret en hel verdens syn på glass

Kan man bygge opp en virksomhet på vinglass som etter hvert skaper en bevegelse som igjen endrer en hel vinverden? Ja – familien Riedel har gjort det.

Deres familiehistorie starter i 1756, men den store gullalderen for vinglass starter først på 50-tallet i forrige århundre.

Riedel regnes i dag som den vinglassprodusenten som nyter mest respekt, og i enkelte vinmiljøer er det utelukket å smake med andre glass enn fra Riedel. Hvorfor er det blitt slik?

Viktigst var å komme først med det ultimate vinglasset Sommelier i 1973, deretter har Riedel-familen i tiårene etterpå lansert og skapt nye glasstyper på løpende bånd.

Perfeksjonistisk nøyaktighet

Maximilian Riedel forteller til Kapital at druesorten er en av de viktigste faktorene for dem når et glass lages.

- Et godt vinglass har en form som lokker frem druens beste egenskaper, og fungerer som et instrument for å føre sammen vinens utseende, duft og smak. Det er også et faktum at det tar 27 mennesker tre timer å produsere et glass med over 200 forskjellige manøvre i temperaturer fra 1.100 grader til romtemperatur før glasset, om det kommer gjennom den siste kvalitetkontrollen, legges ut for salg. Den minste feil og det knuses og tilbakeføres på ny i produksjonen. Her er det kun nedarvet tysk-østerrisk perfeksjonistisk nøyaktighet som gjelder.

Info: Kapital opplyser at vinjournalist Svein Lindin i 2016 hadde et samarbeidsprosjekt med Riedel på utleie av glass i Norge. Prosjektet ble avsluttet da Lindin tiltrådte i Hegnar Media.

