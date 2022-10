Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



LUNSJGUIDE: På Solli plass, rett ved Frenchie og Kverneriet, ligger nyåpnede Cartel’s Latin American Kitchen & Bar. Den ferske restauranten har utsikt mot hotellet Sommerro. Begge deler ligger midt i smørøyet, men der stopper også likhetene.

Inngangen er dekorert med en mengde grønne planter. Innsiden er innredet etter det latinamerikanske temaet. Rustikke trebord, Polaroid-bilder på veggene og enda flere planter i taket. Spisesofaene er trukket i et fargerikt og mønstret stoff – som fra en poncho – og på den ene veggen henger det et bilde med skjeletter, tydelig inspirert av draktene folk bruker under den meksikanske feiringen kalt «de dødes dag».

– Jeg er egentlig veldig fan av meksikanske restauranter, men akkurat dette stedet virker litt på den enkle siden, sier Long.

De to slår seg ned ved et vindusbord.

LUNSJRETT: Fajitass med scampi, stekt paprika og løk, pico de gallo, ost, rømme, guacamole og tortillalefser. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Burrito og chili con carne

Lunsjmenyen består av noen få utvalgte retter, men lunsjkameratene får i tillegg velge mellom alle de andre rettene denne tirsdagen. Burrito, spicy kyllingsalat, chili con carne og spareribs er blant rettene.

– Siden menyen skryter sånn av burgeren deres, kan jeg jo ikke gjøre annet enn å smake på den, sier Short og peker mot en dedikert faktaboks.

Burgeren i oppskriften omtales som et 18 måneder langt prosjekt, basert på fire sorter kjøtt som de selv kverner på kjøkkenet, tilsatt sin egen krydderblanding.

– Utvalget er godt. Om man liker latinamerikansk mat burde det ikke være vanskelig å finne noe her, sier Long håpefullt.

De fleste hovedrettene ligger mellom 269 og 400 kroner. Lunsjrettene er på sin side priset mellom 159 og 229 kroner.

– I mine øyne overraskende dyrt til et relativt enkelt sted. Men det kan vel bety at kvaliteten på maten er høy, fortsetter Long.

– Lunsjrettene er dog fornuftig priset, påpeker Short.

Ikke én eneste gjest er å se i det store lokalet. Utenfor passerer dresskledde mennesker, sikkert på vei til et møte.

– Noe å drikke? spør servitøren.

Long lurer på om de har noe godt alkoholfritt, og han foreslår en virgin margarita. Utover det finnes det ingen spennende alternativer på listen. De to safer med cola i stedet.

DEKORASJON: Noen av veggene er dekorert med Polaroid-bilder, tilsynelatende er tidligere gjester avfotografert. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Ingen hjemmelagede tortillalefser

Lunsjduoen gikk for hver sin lunsjrett, som nokså raskt er på plass. Long får servert fajitas med scampi, stekt paprika og løk, pico de gallo, ost, rømme, guacamole og tortillalefser. Scampien blir servert rykende varm i en støpejernsform.

– Jeg liker presentasjonen av dette, sier Long umiddelbart før hun danderer en tortillalefse med litt av alt foran henne på bordet.

– Enig. Selv noe så «tungt» som en stor burger blir fort litt friskere og lettere med noe grønt som guacamole, fersk spinat og løk.

Shorts burger, ved navn «El cabron», kommer med ekstra spice fra en diablosaus på toppen. Brødet er ikke tørt og friesen er grei, men ikke heidundranes bra.

– Men jeg kan ikke si at denne spesielle kjøttoppskriften er spesielt fremtredende. Kanskje det har noe med at den er litt mer stekt enn etter mitt ønske, sier han.

– Scampien er veldig god og litt crispy. Full av smak. Det samme gjelder tomatsalsaen. Men lefsene er kjedelige. Åpenbart ikke hjemmelaget, som jeg hadde håpet. De stekte grønnsakene skulle vært mer stekt. Osten smaker ikke noe særlig. Og som på mange andre steder blir det servert altfor lite guacamole, sier Long.

– Guacamole er snart like dyrt som strøm vet du, sier Short spøkende.

«EL CABRON»: Burgeren serveres med fries og dressing. Selve burgeren består av stedets egen kjøttblanding. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Treg service

Etter hvert blir bordet tømt for tomme tallerkener. Men det blir også siste gang Long og Short får kontakt med servitøren. De blir sittende med tomme glass, og sultne på dessert – uten hjelp å få.

Etter mye om og men får de tak i servitøren, men den uforholdsmessig lange ventetiden har gjort at de går rett til regningen.

– Gjennomgående middelmådig service. En hyggelig nok servitør, men uten en eneste annen gjest i lokalet burde det ikke være så vanskelig å få bestille noe mer eller betale, sier Long.

– Ja, det er helt utrolig, når vi enkelt kunne bestilt noe til dessert, men i stedet bare blir forlatt.

– Kanskje ikke det optimale stedet for en businesslunsj, men heller for en øl og mat etter jobb?

– Resultatet blir «bra, men en del å jobbe med», hvilket betyr terningkast tre på skalaen vår. Med enkle grep kan dog Cartel’s score bedre, melder Short videre.

Cartel’s Latin American Kitchen & Bar Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Cartel’s Latin American Kitchen & Bar - Terningkast 3



Den nye restauranten på Solli plass stiller med middelmådig service og helt grei mat.

Sted: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo.

Tid før maten kom: 11 minutter.

Pris lunsjretter: 159 til 229 kroner.