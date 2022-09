Denne artikkelen ble først publisert i Kapital.



VIN: Den legendariske vineiendommen Tenuta San Guido ligger et steinkast unna de idylliske badestrendene ved kysten av Maremma i Toscana.

Det majestetiske synet av den to kilometer lange alleen Viale dei Cipressi – med over 2.540 sypresser plantet på hver side av veien – setter standarden ved ankomst, og hinter om hva som er i enden:

Eiendommen er intet ringere enn hjemstedet til Italias mest kjente vin: Sassicaia.

Sjefen: Nicolò Incisa della Rocchetta er 86 år. Det var hans far som startet vinprodusenten Sassicaia, men han som bygget merket opp til suksessen det er i dag. Foto: Svein Lindin / Kapital

Først familiens husvin

Historien om Tenuta San Guido begynte i 1942, da italieneren Mario Incisa della Rocchetta plantet en liten jordlapp med Cabernet Sauvignon på gården han hadde startet i Bolgheri.

Mannen plasserte vinmarkene syv kilometer inn på eiendommen, i 350 meters høyde ved et gammelt jaktslott. De fleste mente at det var galskap å plassere vinmarker langt fra folk, attpåtil i et vinområde som knapt fikk betalt for vinene sine på den tiden.

Mario hadde en teori om at det burde være riktig å plante Bordeaux-druer der, siden jordsmonnet var likt det hadde i Graves – i Bordeaux. Ideen var å lage en vin som lignet på datidens beste vin, som kom fra det franske området, til eget bruk.

Første årgang ble tappet i 1945. Vinene forble husvin for familien Incisa della Rocchetta i over 20 år, frem til 1968. Etter hvert begynte vinjournalister og vinkjennere å høre rykter om de fantastiske dråpene fra vinmarken i skogen. Kun 3.000 flasker ble laget i året, og vinproduksjonen var en velsmakende bigesjeft til hesteoppdrett og trening av veddeløpshester.

Tidene skulle imidlertid forandre seg – velstående italienere ville ikke lenger holde egne hester hjemme. Mario Incisa della Rocchetta var blitt en sliten mann og måtte overlate vinprosjektet til sin sønn Nicolò Incisa della Rocchetta.

Den nye generasjonen: Priscilla Incisa della Rocchetta og hennes ektemann Heinrich von Sayn-Wittgenstein. Foto: Svein Lindin / Kapital

Supertoscaneren

Nicolò fikk ingen lett start. Han overtok en hesteavl av veddeløpshester som ikke kastet av seg nok midler til å fortsette. En stor plan ble lagt, basert på ryktet vinene fra skogen hadde fått. Vinmarker ble utvidet og beplantet, og egen vinkjeller ble bygget.

Faren Mario var ikke blid. Men sønnen hadde arvet staheten til faren. Frem til sin død i 1983 fikk faren oppleve at renommeet økte.

Størst var opplevelsen i 1978 da Sassicaia ble kåret til den beste vinen blant 33 andre toppviner fra 11 land i en smaking arrangert av det kjente vinbladet Decanter i England. Vinene fra Italia ble av Decanter kalt “supertoscanere”. I 1994 fikk Tenuta San Guido sin egen DOP-klassifikasjon: DOP Bolgheri Sassicaia. Hittil er Sassicaia den eneste produsenten i Italia som har blitt tildelt dette.

Sassicaia: En av verdens beste viner Foto: Svein Lindin

Nicolò fylte nylig 86 år og har opplevd veksten fra 3.000 til dagens 550.000 flasker, under tre forskjellige etiketter fra Tenuta San Guido. Han lever alene med sine 12 hunder på eiendommen og har en finger med i det meste på den store gården.

Det daglige er det nå hans datter Priscilla og tre kusiner/nevøer i hennes generasjon som er ansiktet utad for Tenuta San Guido. Og sammen med hele 165 ansatte som har sitt virke på den 2.500 hektar store eiendommen – hvorav kun 90 hektar blir brukt til vinplanter gjør vindruer om til et vinikon.