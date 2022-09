Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.



LUNSJGUIDE: Det er ikke lett å gjøre business når du spiller fotball eller undervannsrugby. På en golfbane er det derimot langt enklere. Bortsett fra at det ikke skal veksles et ord under selve golfslagene, er det mange timer å bli kjent på. I snitt tar en 18-hullsrunde rundt fire timer å fullføre.

I Forbes-artikkelen «Golfers Make Better Executives» leser vi at 90 prosent av direktørene i Fortune 500-selskapene hevder at golf hjelper dem å etablere nye relasjoner, og at en av tre golfere gjør en eller annen form for business på golfbanen.

– Visste du at Oslo Golfklubb er landets eldste golfklubb? Den har 100 års-jubileum om to år, sier Short.

– Du har åpenbart googlet, parerer Long, uten å virke særlig imponert.

Men det blir hun derimot når de entrer Spiseriet. Nydelig pusset opp både inne og ute. I tillegg er lokalene blitt mye større, og de kan leies til alt fra bryllup og bursdager til annen festivitas. Selve restauranten var tidligere forbeholdt de golfspillende, men er nå også åpen for almuen.

LOUNGEFØLELSE: Restaurantlokalene leies også ut til selskaper. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Herlige solforhold på terrassen

De setter seg på terrassen. Solen skinner fra skyfri himmel og utsikten til trenings-putting-greenen og banens første hull er upåklagelig.

En ung, jovial servitør tar opp drikkebestilling umiddelbart og svarer like raskt på Longs spørsmål om hvilke retter han vil anbefale.

Uten betenkningstid svarer lysluggen thaisalaten og burgeren.

– Da blir det slik, sier Short og får et hyggelig smil til svar.

Long observerer golfspillerne og kommenterer den pene påkledningen, skjortene med krage, skjørtelengden til de golfspillende kvinnene og alderssammensetningen ved flightene. Særdeles forutinntatt fastslår hun at her er det mange pensjonister og i overkant mange yngre hjemmekontorister.

– Og der spiller en kvinne i blå langbukser, fortsetter Long før hun blir irettesatt av Short:

– I dette selskapet tror jeg det blir riktigere å kalle det marineblå slacks.

Ellevilt gode fries

En like blid lyslugg nummer to serverer maten. Allerede før han setter Longs thaisalat på bordet, kjenner de den nydelige duften. Retten er den mest fargerike de har sett på lang tid og består av spicy kylling, thaipapaya, gulrøtter, squash, mango, tomat, chilli og koriander.

– Retten er i overkant sterk, men kyllingen er helt vidunderlig saftig og deilig krydret. Man merker at dette ikke er en hvilken som helst kylling. Ifølge menyen er det snakk om kylling fra Hovelsrud gård. De er kjent for dyrevelferd og økologisk kylling, sier Long og sender hun som pleier å bestille salat et fornøyd blikk uten å røpe at hun googlet dette mens makkeren var på toalettet.

Short er akkurat like fornøyd, for hun har akkurat rukket å smake på en pommes frites, servert i en liten frityrkurv med papir slik fish’n’chips serveres på originalt vis i England. Det medfølger også litt aioli, og pommes fritesen har fått et raust dryss med parmesan på toppen.

– Disse potetene må være fritert mange ganger. De er så sprø at de minner om Sørlandschips med havsalt og en potetmosfylt kjerne, sier Short og innser at hun akkurat har funnet opp en ny type yummi snacks.

– Dessuten er Angusburgeren rosa i midten, løken er karamellisert, briochebrødet smaker fersk og mengden dressing er perfekt. Det er syndig godt. Dette må være blant topp tre burgere hun har spist så langt i år.

DEILIG BURGER: Angusburger med karamellisert løk, briochebrød og pommes frites. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Sigarett og tatovering vekker oppsikt

Det trenes og puttes. Long fortsetter å tilnærmet glo på de velkledde spillerne. Og nå tror hun ikke verden står til påske:

– På fem minutter har jeg sett en eldre herre som spiller med sigaretten hengende i munnviken og en litt yngre kar, mest sannsynlig en av hjemmekontoristene, med en ganske stor tatovering på leggen, sier hun fnisende.

– Er det helt greit her på golfbanen på selveste Bogstad? spør hun.

Short svarer umiddelbart ved å fiske opp mobiltelefonens googlefunksjon:

– Ifølge PGA-reglementet er det ikke forbudt med hverken tatoveringer, piercing eller annen pynt på kroppen for profesjonelle golfspillere. Men det er en dresskode som begrenser hvor mye hud som kan vises, så der har du svaret, sier Short, og nevner i det stille at både Seve Ballesteros, Bubba Watson, Lydia Ko, Carly Booth og Rickie Fowler er blant profesjonelle golfspillere som har pyntet kroppen med evig blekk.

Long har fått nok av makkerens tatoveringspjatt og går rett på konklusjonen:

– For min del var salaten god. Mest på grunn av kyllingen. Egentlig er jeg på en sterk firer, men de vakre omgivelsene og golfunderholdningen trakk opp til en femmer.

Short nikker seg enig og gleder seg til en fridag i juni. Da skal hun, en dag solen skinner fra skyfri himmel, sitte på denne terrassen fra morgen til kveld. Mest sannsynlig dukker Long opp ved det samme bordet, for det hun trodde var et uendelig gjesp har, i løpet av noen timer, trigget en viss form for interesse for sporten hun nekter å kalle sport, men konsekvent omtaler som et spill.

Spiseriet Oslo Golfklubb - Terningkast 5

Golfbanens restaurant er åpen for alle, enten du spiller golf eller ei. En variert lunsjmeny med alt fra fisk og skalldyr, salat og pasta til kjøtt og snacks. Nydelige omgivelser, god mat og god service.

Sted: Ankerveien 127 (golfbanen på Bogstad).

Pris lunsjretter: 210 - 225 kroner.

Tid før maten kom: 23 minutter.

Besøkt: 6. september 2022.