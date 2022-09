Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



VIN: Når man ser tilbake til starten i 1998, var det få som helt hadde troen på Johan Reyneke i Sør-Afrika. Hans kongstanke var å lage biodynamisk vin i verdensklasse. Problemet var at hans kunnskaper om å lage vin var tilnærmet null, men han hadde tatt over en 40 hektar stor familieeiendom og måtte gjøre noe. Johan Reyneke så imidlertid muligheter hvor andre familiemedlemmer, inkludert hans egen mor, var meget skeptisk til sønnens tanker om å bli den første biodynamiske vinprodusenten i Sør-Afrika.

Mentoren Reyneke

24 år senere er fasiten på bordet. Johan Reyneke fremstår som en av de beste biodynamiske produsentene i Sør-Afrika, og er fremdeles som en mentor for mange som har fulgt i hans fotspor.

Johan Reyneke innså allerede i 1998 at det ble mye hardt arbeid med å omdanne eiendommen til biodynamisk drift, og samtidig bygge opp et kommersielt vinmerke. Hans første forsøk i 2000, med en liten 0,26 hektar vinmark med biodynamisk drift, endte i katastrofe etter første vinhøst. Pinotagedruene var ikke i nærheten av å kunne lages vin av. Han innså at han måtte ta valget mellom å fortsette i sine foreldres fotspor eller ta steget fullt ut til biodynamisk jordbruk. Johan Reyneke valgte sistnevnte, og gikk gradvis over frem til 2004, da alt var rendyrket biodynamisk jordbruk.

Biodynamisk: Reyneke driver biodynamisk på famileeiendommen Uitzich i hjertet av Sør-Afrikas mest berømte vindistrikt Stellenbosch. Foto: Reyneke

Vinmarkene ble opprinnelig drevet på tradisjonelt vis. Det innebar blant annet kunstgjødsel og maskinell drift. Deretter ble druene solgt til kooperativer og tilsatt industrigjær, enzymer og syrejusteringer. I og med at Sør-Afrika var under handelsblokade, fantes det i praksis ikke et eksportmarked for utvikling av egne merkenavn. Bortsett fra det delvis statlige KWV, som regjerte i tiår.

Kooperativet KWV (Kooperatieve Wijnbouwers Vereniging) ble grunnlagt i 1918 etter problemer med overproduksjon. Det hadde sitt virke frem til omorganisering og privatisering i 1998. Ved overgangen til demokratisk styre i 1994 var vinene i Sør-Afrika preget av gammeldagse produksjonsmetoder, og et uhensiktsmessig distribusjonssystem med KWM som dominerende produsent. Eksporten var også lav og konsentrert mot England. Den utgjorde 22 millioner liter i 1992 mot dagens 357 millioner liter. Den største veksten har skjedd siden årtusenskiftet.

Ville bli filosof, ble vinmaker

Opprinnelig ville Johan Reyneke bli filosof, men ble inspisert av Rudolf Steiners tanker om jordbruksdrift. På spørsmål om hva biodynamisk dyrking er, svarer han gjerne slik: «Fyll et oksehorn til randen med kumøkk. Gjør det samme med flere horn. Grav dem ned og opp igjen noen måneder senere. Bakteriene i hornene skaper fremvekst av mikroorganismer. Dette kalles en ‘sats’. Spe ut denne med vann og sprut den ut blant vinrankene med en malingpensel».

Etter en prosess som startet i 2001 ble Reyneke den første sør-afrikanske vinprodusent godkjent av den tyske Demeter i 2007. En kanskje større anerkjennelse kom da han ble medlem av «return to terroir», en gruppering av de fremste biodynamiske vinprodusenter i verden. Den er under ledelse av vinmakeren som vekket Johan – Nicolas Joly.