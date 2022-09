Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.



LUNSJGUIDE: Ekspedisjonshallen – vel utsmykket i sin tid av Per Krohg – kan allerede skimtes i det lunsjduoen entrer hallen på Oslos nyeste prestisjeprosjekt signert Petter Stordalen: Sommerro.

Med populær adresse rett ved Solli Plass – bak slottet, huser milliardhotellet et utall spisesteder, blant annet en bar og restaurant på taket med flott utsikt over hovedstaden.

I første etasje finnes nevnte Ekspedisjonshallen, et brasserie og bar. Oppussingen av bygget, som opprinnelig ble oppført i 1931, har tatt flere år, med fokus på bevaring av dets særegne detaljer.

Stemningen settes tidlig. I det Long og Short entrer spisestedet møtes de av både en hovmester og fullstappet jazz fra det dedikerte husbandet på tre personer. Kontrabassen durer i det de to blir vist til et av bordene ved siden av scenen. Fra orkesterplassen kan de beskue detaljene. En stor barøy troner i midten av rommet, med røde skinnstoler dandert rundt og bartendere på innsiden.

– Det oser en slags eim av internasjonal art deco, sier Short.

FRISTENDE MENY: En sandwich med fritert sjøtunge er å finne på den nyåpnede restauranten. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Utvalgte retter

En høflig servitør med silkeskjerf i halsen kommer med menyene, som er tegnet ut på store ark.

Trykksaken saumfares av Long og Short.

– Grillet piggvar, kylling-paillard og biff tartar, leser Long høyt.

– Jeg får lyst på nesten alt jeg, fortsetter hun.

– Det høres veldig bra ut ja, nikker Short bekreftende.

– Og jeg liker at menyen ikke er for stor. Færre, utvalgte retter, legger Long til.

Drikkeutvalget er attpåtil rikt for de som ønsker noe alkoholfritt. Lunsjkameratene går for hver sin variant. En «sparkling tea» og en alkoholfri cocktail.

Hotellet og restauranten har bare vært åpne i to dager, men mange av bordene er allerede besatt. En del sitter ved den store bardisken, andre er fordelt rundt i resten av lokalet. En av Norges største programledere. En dresskledd eiendomstopp sitter tilsynelatende i et møte i en mer adskilt del av lokalet – med dype stoler i velur og frynsekanter. Og et av Stordalens barn har okkupert en av sofaene.

– PR-teamet har vel gjort en god jobb. Snakkisen de siste dagene har jo handlet om dette stedet. Spørsmålet er om restauranten kan stå til forventningene, sier Long.

IMPONERENDE LOKALER: Ekspedisjonshallen på Sommerro er utsmykket med en stor firkantet bar i midten av lokalene. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Ganske så dyrt

Live jazz. Spesialdesignet interiør. Et utall servitører ilende rundt i matchende uniformer. Et spektakulært sted er ikke gratis.

– Prisene er definitivt i det høyere sjiktet, sier Short.

– Men jeg lar meg likevel friste.

395 kroner er prislappen på piggvaren, og både burgeren og kyllingen koster 275 kroner.

– Er rettene store nok i seg selv, eller må man bestille tilbehør? Menyen virker litt uklar på det? spør Long servitøren med silkeskjerf.

Hun virker usikker i sitt svar. Det samme gjelder på oppfølgingsspørsmål fra den nysgjerrige Long, som til slutt bestemmer seg for å prøve en åpen sandwich med fritert sjøtunge.

– Sandwichen virker jo som en fullverdig rett, men det virker som de andre hovedrettene trenger ekstra tilbehør. Og da begynner det å bli ganske så dyrt, sier Long.

NYÅPNING: Den nye restauranten Ekspedisjonshallen åpnet dørene 1. september. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Perfekt stekt burger

For å slukke den verste sulten starter lunsjduoen med surdeigsbrød servert med pisket smør fra Røros. Short bryter brødet, og de hiver innpå.

– Crispy skorpe, saftig kjerne. Bra brød, sier Long.

Like etter blir hovedrettene servert av den faste servitøren.

– Det er tross alt bare dag to her på Sommerro, men jeg synes servicen er litt upersonlig. De er dog ordentlige og gjør som de skal. Men det mangler det lille ekstra, sier Long.

Shorts burger er intet mindre enn perfekt stekt. Saftig og god på smak. Herlig smeltet cheddar, sopp og karamellisert løk.

– Friesene er fint fritert. Personlig foretrekker jeg dog litt tynnere biter.

– Bra burger, altså. Men å bli servert på en fjøl med skiferaktig stein innfelt synes jeg er litt off-brand. Du har et mye kulere fat, sier Short og peker mot lunsjkameratens avlange porselen signert «Ekspedisjonshallen».

Sandwichen til Long blir servert med fritert sjøtunge og gribiche-saus.

– Nydelig fisk og godt brød under. Sausen er deilig og en fin motvekt til den fete frityren. Fin størrelse som en lunsj, men jeg hadde nok trengt litt mer mat under en middag.

Et av byens beste

For å mette søtsuget lar Long og Short seg friste av hver sin dessert.

Long bestiller to kuler is, og Short går for en softis som serveres med et lite bakverk ved siden av.

Med hver sin dessertskål og kaffe oppsummerer de sitt første møte med Sommerro.

– Dette er et sted jeg allerede vil tilbake til. Kanskje jeg rekker å komme innom her i morgen til og med. Her er det ordentlig god mat kombinert med råfine lokaler og god atmosfære, sier Long.

– Dessverre trekker de høye prisene litt ned, og servicen kunne også vært hakket mer velsmurt. Likevel, dette må være et av byens desidert beste steder for forretningslunsj.

Ekspedisjonshallen på Sommerro

Maten er bra og omgivelsene strålende, litt stive priser. Med hakket bedre service kan Ekspedisjonshallen nå helt til toppen.

Ekspedisjonshallen - Terningkast: 5

Sted: Sommerrogata 1.

Tid før maten kom: 14 minutter.

Pris lunsjretter: 245 til 395 kroner.

Besøkt: 2. september.